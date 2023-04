Monsalve y crisis migratoria: “El ingreso irregular a un país no es un derecho”

9 de Abril de 2023

El subsecretario del Interior valoró la propuesta de la Fiscalía, que solicitará prisión preventiva si un extranjero es detenido y no tiene identificación.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, planteó este domingo que el ingreso irregular de migrantes al país “no es un derecho”, asegurando que el Gobierno está trabajando para enfrentar la crisis.

El tema se reinstaló luego del asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, el que tiene a dos sujetos de interés de origen venezolano.

A partir de este antecedente, la Fiscalía Nacional informó que sus persecutores solicitarán la prisión preventiva para los extranjeros “que no tengan cédula de identidad y sean detenidos”.

En una entrevista al programa Mesa Central de Canal 13, el subsecretario comentó la propuesta del Ministerio Público y manifestó que la idea será un aporte dentro de las medidas que se están tomando para frenar los flujos migratorios irregulares.

“Está la propuesta que hizo el fiscal nacional, que cuando alguien es imputado, es decir, es parte de una investigación, y no tiene identidad, quede detenido hasta que no se pueda tener la identidad de ese imputado, y me parece que va en la línea correcta“, expresó.

El derecho a migrar

El subsecretario Monsalve también habló sobre la discusión política que genera la situación de los migrantes, especialmente por las posturas de algunos dirigentes del oficialismo, quienes han planteado que la llegada de extranjeros al país es un “derecho”.

“La migración, sin duda, es un derecho, pero la migración regular. O sea, las personas que ingresan, el migrante que ingresa regularmente a Chile está ejerciendo un derecho. Y para eso efectivamente hay canales de migración regular“, expresó.

La autoridad afirmó que el compromiso del presidente Gabriel Boric es tener una migración “regular, ordenada y segura”, planteando que “el ingreso irregular a un país no es un derecho”.