Presidente Boric tras tiroteo en La Florida: “Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada”

12 de Abril de 2023

"En esto no hay oportunismo. Esto no es por el Gobierno, no es para subir alguna encuesta, es por Chile y su pueblo", precisó Boric.

El presidente Gabriel Boric volvió a referirse al tiroteo registrado en La Florida, que dejó a tres carabineros heridos, un delincuente fallecido y otro detenido, haciendo un llamado a los diversos actores políticos a evitar en insultos entre ellos.

Esto, en alusión a las últimas declaraciones del alcalde Rodolfo Carter, quien acusó que “este Gobierno es negligente, irresponsable y sectario; simplemente deja a La Florida porque al alcalde les desagrada”.

“Carolina Tohá tiene que terminar con el show de ir a llorar a los funerales de carabineros y más que eso, tiene que contestar el teléfono”, agregó.

Ante esto, la máxima autoridad recalcó “expresar nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público, no lo van a ganar”.

En esta línea, Gabriel Boric apuntó que “vamos a combatir la delincuencia y al narco en todos los frentes, no le vamos a dar tregua. Estamos haciendo lo que por muchos años no se hizo, enfrentar de lleno al narcotráfico, con leyes y actitud, recuperando espacios públicos con prevención, fortaleciendo nuestras policías, es algo en lo que no vamos a retroceder”.

Junto con ello, envió un mensaje al mundo político: “En esto no hay oportunismo. Esto no es por el Gobierno, no es para subir alguna encuesta, es por Chile y su pueblo”.

“No cabe el oportunismo y andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, nuestros adversarios aquí son los delincuentes, no otros. Estamos presentes para combatir la delincuencia y el narcotráfico, gobernando. Un gobierno no puede dejar de gobernar”, sentenció.