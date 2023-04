VIDEO – “Bruto”: el tenso cruce de Elizalde con Kast marca la primera polémica del nuevo ministro

25 de Abril de 2023

El entrevero entre el senador de Evópoli y el titular de la Segpres se produjo en la Comisión de Seguridad del Congreso.

Compartir

Luego de su designación como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en reemplazo de Ana Lya Uriarte, Álvaro Elizalde enfrenta su primera polémica como titular de esta cartera clave en el diálogo entre el oficialismo y el Congreso Nacional para conquistar preferencias en las votaciones de los proyectos de ley que promueve La Moneda.

En la Comisión de Seguridad del Senado, el ex presidente del Partido Socialista (PS) se enfrentó con Felipe Kast, quien le reclamó insistentemente que los argumentos eran repetidos y que debían votar rápidamente tras la discusión por la ley de usurpaciones y la flagrancia en este delito.

“Entiendo la ansiedad, pero el senador Insulza pudo no haberle dado unanimidad para la extensión de la…”, alcanzó a decir el nuevo secretario de Estado antes de ser interrumpido por el parlamentario de Evópoli.

“No necesitamos unanimidad, infórmese del reglamento, ministro. Está repitiendo los argumentos tres veces… No le he dado la palabra”, fueron las expresiones que molestaron a Elizalde, quien con el micrófono encendido aseguró que Kast “es un bruto”.

Los descargos de Kast contra Elizalde

¿Me dijo que era un bruto?“, preguntó Felipe Kast. “Sí, ¿cómo no vamos a poder conversar?“, respondió Elizalde en un cruce que marca los primeros días del socialista como ministro de la Segpres.

“Me dijo que era un bruto, cómo se le ocurre faltarme el respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted. Cuando usted reitera su argumento tres veces con ánimo de dilatar y soberbio, a mí no me parece. Ministro, usted era colega nuestro, le pido que respete el reglamento”, fue otra de las intervenciones que se puede apreciar en las imágenes.

“Lamento que el ministro nuevo de Segpres haya faltado el respeto a un senador en ejercicio y en vez de disculparse trató de justificar lo que es inaceptable”, aseguró el aludido luego del incidente en la Cámara Alta.