Comisión del Trabajo aprueba en general aumento gradual del salario mínimo a $500 mil

26 de Abril de 2023

“Nos habría gustado avanzar más. Creemos que no es bueno que se entorpezca, que se tramite más de lo necesario un proyecto de ley tan importante que tantas familias del país están esperando”, añadió la ministra Jara.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo hasta alcanzar, con gradualidad, los $500.000 en julio del próximo año. La votación a favor de la iniciativa, presentada por el Gobierno con el respaldo de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue unánime.

La instancia acordó discutir la iniciativa en particular al regreso de la semana distrital, el 8 de mayo.

“Hoy día hemos dado un primer paso legislativo, que es la aprobación en general”, valoró la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. Con todo, agregó que “lamentablemente, no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley en particular porque la oposición no puso a disposición sus votos, señalando que requería previamente que hubiese algún tipo de acuerdo con las pymes”.

En efecto, la postura de la oposición descrita por la secretaria de Estado fue a pesar de que la cartera de Economía y representantes de 19 gremios de micro, pequeñas y medianas empresas emitieron una declaración conjunta señalando que esperaban el avance del proyecto de ley mientras se afina, en un plazo de cinco días hábiles, el diseño final del apoyo que se les otorgará.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la aprobación en general de la iniciativa e hizo un llamado a avanzar en su tramitación para realizar a la brevedad posible el ajuste, lo que beneficiará a aproximadamente 940 mil personas afectas al salario mínimo.

“No da lo mismo en qué momento se aprueba un aumento del ingreso mínimo. Los trabajadores no tienen capacidad de ahorro para estar durante varios meses esperando que se tome una decisión en la materia. O sea, si esperamos hasta julio para aprobar el proyecto los trabajadores no estarían indiferentes. Así que nosotros seguimos comprometidos con hacer todo lo que sea necesario para que se apruebe a tiempo, para que se pueda pagar durante el mes de mayo”, agregó Marcel.

Como medida principal el proyecto establece el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.

Además, en el caso que el IPC acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad antes mencionada.