“Garantizo que perderá”: Fabiola Campillai inició proceso judicial contra Cordero por decir que no es ciega

27 de Abril de 2023

La senadora inició las acciones después de las acusaciones de la diputada que, incluso, generaron reacciones en su contra desde su propio sector político.

La senadora Fabiola Campillai comenzó este jueves el proceso judicial en contra de la diputada María Luisa Cordero tras presentarse en la Corte de Apelaciones de Santiago. La parlamentaria, quien quedó ciega y perdió el olfato por acción de una bomba lacrimógena que la impactó por el disparo del carabinero Patricio Maturana, realizó este trámite luego de que la siquiatra asegurara que no mantiene tales secuelas.

“Se descubrió que ve… ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, fueron las expresiones de María Luisa Cordero que generaron cuestionamientos a su proceder, incluso, desde su propio sector político.

“Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros. Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes”, extendió la diputada Cordero para referirse a una imagen falsa de Campillai que fue ampliamente divulgada.

La senadora busca el desafuero de la representante del distrito 10 de la Región Metropolitana para luego interponer una demanda por injurias graves con publicidad.

La reacción de Campillai a los dichos falsos de Cordero

“Cuando supe de los dichos de la doctora, fue un ataque terrible, fue un ataque muy violento, fue un ataque discriminatorio y además revictimizante, y no tan solo para mí, sino también para mi familia que sufrió al igual que yo, porque mis hijos también tienen redes sociales”, dijo Fabiola Campillai.

“Esto no puede volver a ocurrir, soy víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de un agente del Estado y no pueden revictimizarnos, porque aquí no ha habido justicia aún para todos. Soy uno de los pocos casos que ha tenido justicia”, complementó tras realizar el trámite en el máximo tribunal regional.

“Hoy no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega, es ella que tiene que demostrar que yo veo y garantizo y aseguro que va a perder… Hay personas ciegas que manipulan su celular y son condenadas por los dichos de esta señora, que un ciego no puede manejar un celular. Pero les cuento que sí y se puede manejar un computador, son herramientas de trabajo para personas con discapacidad como nosotros”, sentenció.