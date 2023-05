Frío ambiente electoral inquieta a partidos y candidatos al Consejo Constitucional

1 de Mayo de 2023

Este domingo 7 de mayo son las elecciones para elegir a los 50 miembros de este órgano fundamental para la creación de un segundo borrador de una nueva Constitución.

Compartir

A menos de una semana, la desconfianza y el desinterés de la ciudadanía reinan en la antesala de la elección del domingo 7 de mayo donde se elegirán a los 50 miembros del Consejo Constitucional. Estas personas acompañarán y serán parte fundamental del proceso constituyente 2.0 que busca por segunda vez la aprobación de una nueva Constitución.

A pocos días de una nueva votación, que es obligatoria para los mayores de 18 años, el ambiente no es el que se ha sentido otras veces. Y así lo perciben en las diferentes colectividades y los candidatos a este cargo.

“Todavía vemos que hay muchas personas que no tienen suficiente información, no saben por quién votar o no saben muy bien qué se elige. Así que la tarea de información esta semana va a ser muy importante”, expresó Gloria Hutt de Evópoli.

“Se vive un clima distinto que el que se vivió tiempo atrás”, reconoció el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. “Lo más importante sigue siendo que la gente participe, que todos los ciudadanos y ciudadanas concurran a las urnas para que cuente con mucha legitimidad el resultado“, agregó el ex senador socialista.

“Esta semana será en la que la gran mayoría de la población va a tomar su decisión de por quién votar. Es una elección que no ha logrado encender a mucha gente, por lo tanto están recién informándose”, replicó José Toro del PPD.

Desinterés y desconfianza de la ciudadanía

En la última encuesta de Pulso Ciudadano, las consultas respecto a las votaciones del domingo fue una de las más importantes considerando el tiempo que resta y que es obligatorio emitir el sufragio para las y los mayores de 18 años.

Un 26,3% de las personas entrevistadas declaró que está muy interesada en el proyecto de Carta Magna, mientras que un 51,1% aseguró que no está interesado. Un 22,6%, en tanto, se mostró medianamente interesado.

De los 1.034 sondeados, además, un 61,3% sostuvo que tiene nada o poca confianza en el nuevo proceso constituyente. En paralelo, un 22,1% mencionó tener mediana confianza y sólo un 16,6% afirmó estar confiado.