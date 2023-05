Piergentili insiste en que no fue un error ir en listas separadas pese a la dura derrota del PPD

8 de Mayo de 2023

En el Partido por la Democracia analizan lo ocurrido tras las elecciones del Consejo Constitucional.

Uno de los grandes perdedores de las elecciones del Consejo Constitucional fue el Partido por la Democracia (PPD). No obtuvo candidatos ganadores en la lista Todo por Chile que incluía al Partido Radical y la Democracia Cristiana y sólo alcanzó el 3,59% de las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas habilitadas para sufragar.

La decisión del conglomerado presidido por Natalia Piergentili fue sumarse a este pacto después de no llegar a un acuerdo con Unidad por Chile, donde estaba el Frente Amplio, el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS).

Para algunos fue un error, pero para la propia colectividad no ocurrió eso. “Creo que la convicción que teníamos era volver a hablarle a un sentido común, volver a hablar de una política de acuerdos y no de refundación, sino que de reformas y creo que fue un golpe muy grande cuando el PS decidió no irse nosotros, no hicimos quizás la lectura de lo que eso iba a significar“, dijo Piergentili en La Tercera.

“Sería desconocer las convicciones que nos llevaron a tomar esta decisión decir que fue un error… Todo el mundo ha dicho que lo que pasó ayer fue una derrota, sí. Lo que vivió mi partido y el esfuerzo que intentamos hacer fracasó, sí. Podemos buscar múltiples razones, pero fracasó. ¿Eso nos obliga a replegarnos? No, nos obliga a poner en común las cosas sobre las que fracasamos”, complementó la presidenta del PPD.

La táctica del PPD

En horas de la noche, Piergentili había declarado que lo ocurrido en las elecciones había sido una derrota táctica al no conseguir sus propósitos eleccionarios.

“Tuvimos hoy una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile, que puede seguir fortaleciéndose, de modo que recibimos este resultado con humildad, con necesidad y reflexión”, dijo.

“La verdad es que, como presidenta del PPD, la definición de ir en dos listas fue del conjunto del 94% del consejo nacional del partido. Yo sólo fui instrumento de una decisión colectiva“, explicó.