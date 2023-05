“Indignante práctica”: consejero republicano desmiente acusaciones de acoso sexual

11 de Mayo de 2023

Luego de su triunfo en la Región de Antofagasta, Carlos Solar fue apuntado por actos impropios.

Compartir

Luego del abrumador triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional, la colectividad de extrema derecha ha tenido que enfrentar dos polémicas vinculadas a supuestos acosos sexuales. Uno de los ganadores, Aldo Sanhueza del Biobío, renunció a la colectividad luego de conocerse una denuncia de una mujer que lo acusó tras un viaje en un bus. El otro, Carlos Solar, desmiente protagonizar actos impropios en su consulta y la universidad.

Este último, representante de la Región de Antofagasta, emitió una declaración donde rechaza las versiones de dos personas que lo conocieron trabajando. Una médico que prefirió resguardar su identidad era conocido como “un acosador en Medicina“. Asimismo, lo cataloga de “gordofóbico” por los chistes que hacía en relación al peso de las mujeres. También indica que había otras conductas entre los facultativos, pero sólo nombra al republicano.

“En una de estas rotaciones, donde yo estaba en un piso de cirugía rotando con él, tenía que presentarle el historial médico de una paciente. Cuando lo estaba haciendo esta persona, doctor en cuestión que en ese minuto era mi tutor, se pone junto a mí y comenzó a hacerme cariño por detrás en el cuello y a jugar con mi pelo“, contó la doctora Susana Fernández.

“Como instinto fue apartarlo con el brazo y lo quedé mirando, él me miró y seguí presentando lo que había que presentar”, agregó la especialista, quien además cuenta que alguna vez vio a Solar tocando a una paciente en la pierna “de una forma en que nadie debería ser acariciado en un ambiente clínico”.

Solar desmiente todo

“No conozco antecedentes, ni denuncia previa alguna, en ninguna instancia administrativa, educacional, policial ni judicial. Lamento esta indignante práctica. Estas acusaciones carecen de todo fundamento, constituyen un oportunismo político que daña a la Escuela de Medicina, a su cuerpo de profesores, alumnas que por allí pasaron, el honor y la honra”, expresó Carlos Solar.

“Estas denuncias me obligan a interponer acciones legales tanto civiles y penales en contra de quienes han ejecutado y difunden información y titulares falsos, con clara intencionalidad política, torciendo la verdad. No aceptaré campañas orquestadas que no tienen otro objetivo que enlodar mi imagen pública, luego de 40 años de trayectoria profesional en la región y de haber obtenido una victoria limpia”, complementó el médico.