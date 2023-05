Órdenes de partidos y derogación popular de leyes: las normas aprobadas por Comisión de Expertos sobre el sistema político

26 de Mayo de 2023

Los 24 miembros elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado tiene plazo hasta el 6 de junio para entregar el anteproyecto de nueva Constitución.

La Comisión Experta del segundo proceso constituyente está trabajando a full a poco más de una semana del término de sus funciones. El 7 de junio asume el Consejo Constitucional que fue elegido en las últimas elecciones, por lo que este órgano de 24 miembros que eligieron entre el Senado y la Cámara de Diputados está aprobando en velocidad las normas que incluye el anteproyecto de nueva Constitución.

Después de rechazar las indicaciones “el derecho a la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable” y “toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos”, la libertad de elegir en salud fue uno de los puntos más importantes que se aprobaron en las últimas horas.

El derecho a vivir en un medio ambiente sano, a la educación, al trabajo justo, a la libertad sindical, a la seguridad social, a la vivienda adecuada, al agua y la propiedad fueron otros artículos que tuvieron un visto bueno.

Pero no es lo único. En la última sesión de este jueves fue el turno del sistema político, del poder que pueden tener los partidos y la opción que tendrá la ciudadanía frente a las normas que rigen el funcionamiento del país.

Partidos y derogación popular de leyes

“Representación política y participación” es el apartado que se aprobó por los expertos, el cual apuntan a fortalecer la regulación de los partidos políticos. “Es primera vez que contamos en nuestra Constitución con un capítulo que reconoce a los partidos políticos, que les da relevancia y valor. La necesidad de incorporarlos, valorarlos y realzarlos fue una preocupación muy espontánea de todos los miembros de la subcomisión”, dijo el representante de Renovación Nacional (RN) en la comisión, Juan José Ossa.

Otro punto importante fue el visto bueno a la posibilidad que tendrá la ciudadanía para derogar leyes mediante un mecanismo que quedó estipulado en el anteproyecto. El 3% del padrón podrá activar en el Servicio Electoral (Servel) una solicitud para derogar una norma de forma parcial o completa para someterla a un referendo. Para ser aprobada necesitará un 7% del padrón y para concretar la moción se necesitará, al menos, un 40% de los que votaron en las últimas elecciones de diputados y diputadas.

Este artículo generó debate antes de recibir el sí. “Esto fue parte de un acuerdo. A mí me costó subirme, me costó ser persuadido en cuanto a la bondad de esta norma, pero su inclusión es parte de lo que tantas veces hemos dicho en este hemiciclo: nunca vamos a estar completamente persuadidos con todas las cláusulas, porque estamos escribiendo una Constitución que no es mi óptimo individual, que no es el óptimo individual para nadie, pero es el óptimo colectivo para todos”, dijo Sebastián Soto de Evópoli.

“Hay que entender que la derogatoria no es algo que opera desde el hecho del plebiscito, sino que es una devolución que una vez aprobado el plebiscito es el propio Congreso el que debe reflexionar sobre los problemas de su acto legislativo y cómo podría, de alguna manera, acoger y corregir lo que la ciudadanía le expresó en este proceso”, complementó.