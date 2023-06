Giorgio Jackson descartó más salidas por Democracia Viva y explicó su distancia con Catalina Pérez

28 de Junio de 2023

El ministro de Desarrollo Social es uno de los fundadores de Revolución Democrática, el partido que es objeto de investigación por parte de la justicia tras el millonario convenio de esta fundación y el seremi de Vivienda de Antofagasta,

Compartir

De acuerdo a la visión del ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social, la salida de la subsecretaria de Vivienda tras el llamado del presidente Gabriel Boric será la última que se enmarca en la polémica que desató el convenio de $426 millones entre el seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva que representaba la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.

Tatiana Rojas de Revolución Democrática (RD) dejó su cargo durante el fin de semana después de que el ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo (Minvu) asegurara que no recibió la información de forma oportuna tras el aviso de supuestas irregularidades en este pacto que tiene en crisis a este partido del oficialismo por la investigación de la fiscalía que persigue un posible fraude al fisco y corrupción.

El secretario de Estado, uno de los fundadores de RD, abordó el problema y descartó que Montes deje su puesto como titular del Minvu.

Las responsabilidades del caso ya fueron asumidas por la ex subsecretaria Rojas”, expresó Giorgio Jackson.

“Él ha sido absolutamente diligente, se ha puesto a disposición. Creo que hay una situación en una zona donde se genera una situación particular que es completamente condenable, pero que no por eso vamos a dejar que se detenga todo el Plan de Emergencia Habitacional que está liderando el ministro”, agregó.

La interna de RD según Jackson

Como uno de los impulsores de Revolución Democrática, el ministro Giorgio Jackson aseguró que tiene un diálogo pendiente con la diputada Catalina Pérez, a quien se le allanó su domicilio después de suspender su participación en la sala de la Cámara de Diputados donde es vicepresidenta.

“No he podido saber qué pasó con esa situación, no he podido preguntar. No sé qué pasó (el allanamiento). Lo vi ayer en la noche y no he tenido contacto. El primer día me puse en contacto para saber que cuál es la situación, pero la verdad después esto se ha conducido a través del órgano partidario”, contó en CNN.

“Ya hace hartos días que no estoy en contacto con ella y me imagino que tendrán ahora que ir respondiendo a las distintas instancias, tanto al interior del partido como también en el plano judicial y la Contraloría”, cerró.