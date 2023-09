Bachelet y el “ambiente tóxico” a días de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado

4 de Septiembre de 2023

La ex mandataria aseguró que el clima político actual es muy diferente a cuando a ella le tocaron los actos por 40 años, cuando había mayor acuerdo en condenar lo ocurrido.

Compartir

Como un “ambiente tóxico” calificó la ex presidenta Michelle Bachelet el que se vive en el país a días de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado.

La ex mandataria manifestó que lo que ocurre hoy “me preocupa, porque siento que hay un retroceso“, tras reunirse con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

Tras la cita con el jefe de Estado, Bachelet dijo que espera que “nadie se reste” de suscribir el Compromiso de Santiago, que sería suscrito por todos los ex mandatarios.

No obstante, desde Chile Vamos ya adelantaron que no firmarán dicha declaración, algo que cuestionó la ex presidenta.

“Yo espero que nadie se reste a firmar un compromiso que es tan básico como que la democracia tiene mecanismos de corrección y solo se puede corregir con más democracia. Y que los derechos humanos son un valor que todo gobierno y todo sector político debe proteger”, manifestó la ex jefa de Estado.

“No podría entender que alguien se restara a firmar un acuerdo de esta naturaleza“, expresó.

Además aseguró que “lo que busca no es separar a los chilenos. Por el contrario, es unirnos en pos de que necesitamos asegurar y fortalecer la democracia y siempre respetar, fomentar y promover los Derechos Humanos“, complementó Michelle Bachelet.

Bachelet y el ambiente tóxico

La ex mandataria también fue consultada por el ambiente político que se vive a días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado.

Dijo que si bien el presidente Boric “habló de un clima eléctrico, yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político“.

Aseveró además que “no nos hace bien. Porque creo que lo que necesitamos es ser capaces de escucharnos, de dialogar y llegar a acuerdos sobre las cosas fundamentales. Con mirada de Estado, pensando en el país”, indicó.

Apuntó que está preocupada, porque “siento que hay un retroceso“.

“A mí me tocaron los 40 años y había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado. Más allá de que hay gente que había estado, como yo digo, en una vereda y en otra”, manifestó la ex presidenta.

“Yo llamaría a los sectores políticos distintos a que fuéramos capaces, con mirada de Estado, con mirada a largo plazo, entender lo importante que es conmemorar una fecha que nos dividió en el pasado. Pero conmemorarla con la mirada de futuro, con la mirada de decir esto no puede volver a pasar nunca en nuestro país“, concluyó la ex mandataria.