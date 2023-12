Senador Latorre apunta a Catalina Pérez por caso Democracia Viva

13 de Diciembre de 2023

Latorre apuntó a la relación de pareja que tenía la diputada con Daniel Andrade y a que Carlos Contreras era su ex jefe de gabinete.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) prestó declaración ante la Fiscalía de Antofagasta, en el marco de la investigación por el traspaso de recursos del Ministerio de Vivienda hacia la Fundación Democracia Viva, asegurando que “es muy difícil” que la diputada Catalina Pérez no estuviera al tanto de los hechos.

Esto, ya que los involucrados son su ahora ex pareja Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, y el ex seremi Carlos Contreras, su ex jefe de gabinete.

Al respecto, en la declaración dada a conocer por La Tercera, el otrora timonel de Revolución Democrática aseveró que “mi impresión es que es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”.

Latorre justificó sus palabras apuntando a la relación de cercanía que mantenía con los involucrados, además de señalar que los convenios firmados “incidían en su propio territorio”.

“Siempre confié en ella, en su gestión. Fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Tenía cercanía con ella, pero no era su amigo. Jamás me pude imaginar que podría estar avalando un caso de corrupción, mejor dicho, no darse cuenta que podía haber algo irregular”, argumentó el senador del Frente Amplio.

En esta línea, aseveró que días antes que el caso Democracia Viva saliera a la luz, “tuve algunas conversaciones con Catalina Pérez quien me señalaba que estaban los convenios en regla, que se estaban haciendo los trabajos y que no había nada ilegal”, pero reconocía “que había un error político por el nexo entre ella con Andrade y Contreras“.

Junto con ello, Juan Ignacio Latorre apuntó que su compañera de partido “no me indicó cuando concretamente se enteró de los convenios, sólo que por Paz Fiuca supo que este tema se estaba tratando desde un punto de vista comunicacional“.