VIDEO – La explicación del diputado Venegas tras salir positivo en test de drogas

29 de Enero de 2024

El parlamentario admitió que dio positivo en el examen, lo que lo llevó a presentar su renuncia a la Comisión de Ética de la Cámara.

Este lunes, el diputado Nelson Venegas (PS) reconoció que dio positivo al test de drogas que se realizó en la Cámara de Diputados.

El parlamentario informó que la prueba arrojó positivo en fentermina, registrando el primer caso en el Congreso.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad”, partió declarando en un video que difundió a los medios de comunicación.

Tras esto, Nelson Venegas agregó: “El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas como una falta al reglamento de la Corporación”.

Con respecto al resultado, el legislador sostuvo que está haciendo en un tratamiento médico para bajar de peso, por medio de un medicamento denominado Sentis.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado“, reconoció. “Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad“, complementó, asegurando que él no consume drogas, por lo cual se sometió al test con confianza.

Renunció a la Comisión de Ética de la Cámara

Tras dar a conocer los resultados del test de drogas, el diputado Nelson Venegas presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo establecido, los parlamentarios que arrojen positivo deben alzar el secreto bancario de cada una de sus cuentas corrientes. Esto, con el objetivo de hacer una revisión exhaustiva a sus movimientos de los últimos seis meses antes de realizarse la prueba.

Así lo decreta el reglamento: “Si el funcionario detecta movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia. Esta Comisión solicitará a la diputada o al diputado de que se trate la justificación del movimiento financiero”.