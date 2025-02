Cierre de consulados: cómo el caso Ronald Ojeda sentenció el fin de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela

Actualizado el 1 de Febrero de 2025

Tras los últimos hechos diplomáticos entre Caracas y La Moneda, desde el Congreso Nacional instaron al Ejecutivo a oficializar la ruptura de relaciones con el régimen de Maduro.

El régimen de Nicolás Maduro asestó el último golpe a las ya alicaídas relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, al ordenar el cese de las funciones de los consulados de Caracas y Puerto Ordaz, afectando de esta manera a los cerca de 12 mil chilenos que viven en el país caribeño.

“El Gobierno de Chile lamenta esta situación, que afecta a miles de connacionales en Venezuela y ciudadanos venezolanos que requieran atención consular, e informa que está evaluando las diversas alternativas disponibles con el fin de garantizar el apoyo necesario para los connacionales residentes en dicho país”, precisó Cancillería en una declaración pública alertando de la situación.

Esta decisión llega en momentos que el caso por el crimen de Ronald Ojeda suma importantes avances, al confirmarse la participación del Tren de Aragua en el secuestro y homicidio del ex uniformado venezolano, y donde la Fiscalía apunta como autor intelectual a Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro.

Frente a esta postura del Ministerio Público, desde el Ejecutivo no descartan incluso pedir la extradición de Cabello para que enfrenta la Justicia chilena, como lo evidenció el subsecretario del Interior, Luis Cordero, o incluso llegar a la Corte Penal Internacional.

“Cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”, sostuvo Cordero en entrevista con radio Cooperativa.

Esto no cayó nada de bien en Caracas, donde el canciller Iván Gil reiteró que las relaciones diplomáticas con Chile están rotas, a pesar de los intentos de La Moneda de no llegar a ese escenario.

“Estos burócratas y diplomáticos chilenos de redes sociales son muy divertidos y ridículos. Tienen tanto afán de hacerle el coro al imperio que se olvidan de la realidad: desde agosto del año pasado la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por arrastrados a los gringos”, disparó Gil.

Congreso Nacional llama a oficializar ruptura de relaciones con Venezuela

Ante los últimos acontecimientos en Venezuela, desde el Congreso Nacional diversos sectores políticos instaron a La Moneda a oficializar la ruptura de relaciones con el régimen de Maduro, el cual se mantenía, hasta hoy, solo a nivel consular.

“No hay dudas que desde hace mucho tiempo que no tenemos relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela. Aún más, creo que hoy día tenemos que formalizar el romper relaciones con esta dictadura, por una cuestión de dignidad”, indicó el miembro de la Comisión de RR.EE. del Senado, Iván Moreira (UDI).

Moreira argumentó a Emol que “tenemos que entender que vamos a tener que afrontar una migración que está en nuestro país que está en nuestro país con más de 750 mil venezolanos, miles en situación irregular y otros tratando de regularizarse. Pero yo diría que lo más grave es que no podemos extraditar a nadie, porque el gobierno venezolano no está disputado a recibir organizaciones criminales y personas indocumentadas, y no podemos expulsarlas”.

Una visión similar postuló el diputado Tomás de Rementería (PS), quien planteó que “Venezuela ya tenía una línea de actos dinamistosos con Chile y en especial de violencia contra el presidente Boric. Creo que ya de facto no existen relaciones diplomáticas. Ellos cortaron relaciones con nosotros”.

“Lo que tenemos que hacer nosotros es no seguir tratando de acercarnos sino que continuar en nuestra línea, que ha sido condenar la falta de democracia en Venezuela y además los actos delictuales que, al parecer cometieron en Chile, en todas las instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional”, sentenció.