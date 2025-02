VIDEO – Matthei saca la voz por lenta reconstrucción tras megaincendio: “La falta de respuesta es brutal”

Actualizado el 1 de Febrero de 2025

Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, dejó atrás su silencio y, tras celebrar la aprobación de la reforma de pensiones, ahora disparó contra las autoridades de Gobierno por la lenta reconstrucción a un año del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Limache, Villa Alemana y Quilpué.

A través de redes sociales, la abanderada de Chile Vamos cuestionó “que después de un año solo se han reconstruido un poco más de 50 casas definitivas. No es que no se pueda hacerlo, es que sencillamente las autoridades no han estado a la altura”.

“No solamente no han sido capaces de reconstruir, lo que me cuentan las víctimas es que los tratan con indiferencia, con desdén, que los tratan de acallar y que finalmente nadie les cuenta qué es lo que es posible y qué es lo que no”, aseguró la ex alcaldesa de Providencia.

Evelyn Matthei acusó que “es inmoral e indolente la pobre respuesta del Gobierno a las víctimas del incendio en Valparaíso. Es injustificable tan pobre trabajo después de un año. Si necesitan ayuda, que la pidan, pero la falta de respuesta es cruel. Los responsables deberían considerar dar un paso al costado si tuvieran dignidad”.

Junto con ello, emplazó de manera directa al presidente Gabriel Boric para pedirle que “trate a estas personas con la dignidad que merecen. Algunas de ellas están dispuestas a construir sus propias casas con sus propias manos, pero necesitan algún tipo de ayuda”.

“Lo que más se necesita acá es gestión, es empatía, pero sobre todo un poquito de ayuda para que ellos puedan recuperar sus casas, que es lo que necesitan para poder seguir viviendo. Por favor, presidente, ordene que las cosas pasen”, cerró Matthei.