Ex asesor de Cathy Barriga vincula a Andrés Allamand con despidos y contrataciones en municipio de Maipú

17 de Febrero de 2025

Luis Japaz, quien es considerado como la "mano derecha" de Cathy Barriga durante su administración en Maipú, dio a conocer más detalles sobre la gestión en la municipalidad, en medio de la audiencia de revisión de cautelares que enfrenta la ex alcaldesa.

Compartir

En medio de la audiencia de revisión de medidas cautelares contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, su ex asesor y “mano derecha” durante su gestión, Luis Japaz, rompió el silencio y reveló nuevos detalles con respecto a su paso en el municipio y por qué decidió declarar en contra de la ex jefa comunal.

Luis Japaz aparece como uno de los ex funcionarios clave en la investigación contra la ex alcaldesa de Maipú. El ex asesor llegó a la municipalidad de dicha comuna en 2017. Sin embargo, en 2019 dejó el cargo, para luego volver a la administración para ejercer un rol de “coordinador general de alcaldía”.

En este contexto, a inicios de 2024 fue formalizado junto con Barriga por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Tras ello, el pasado 6 de enero Japaz prestó declaración ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde reveló que la ex alcaldesa contrataba a las cuidadoras de su hijo con fondos municipales, situación por la cual se le reformalizará el próximo 15 de abril por los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Sumado a ello, en aquel testimonio, la “mano derecha” de la ex jefa comunal vinculó al ex ministro Andrés Allamand y al diputado Joaquín Lavín León en las contrataciones y los despidos al interior del municipio.

En conversación con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, Luis Japaz aseguró que el esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín Jr, era el “alcalde en las sombras” de Maipú. “A ratos sí lo era, a otros ratos no, eso dependía mucho de lo que quisiere hacer la ex alcaldesa”, sostuvo.

La supuesta participación de Andrés Allamand y Joaquín Lavín León en contrataciones y despidos en la Municipalidad de Maipú

Con respecto a los despidos y contrataciones dentro de la Municipalidad de Maipú, el ex asesor comentó que existe un documento en el que se podría evidenciar posibles nexos entre diferentes figuras políticas y los funcionarios que fueron contratados.

“En ese Excel estaba marcado quiénes eran despedidos, a esos despidos que eran más de 100, para mí eran un error, era gente con más de cuatro años de experiencia, pero después de eso, hay una lista de recontratación, y en esa lista dice: recontratar a X persona (Luis Japaz lo recomienda)“, ejemplificó.

Allí hizo alusión al ex ministro de Estado, Andrés Allamand. En el matinal de Chilevisión le consultaron sobre las supuestas gestiones que habría solicitado Allamand a favor de personas para contratar o despedir. En este sentido, Japaz manifestó que “si así fuese y lo lograra comprobar la Fiscalía, sin lugar a dudas, da para mucho más que tráfico de influencias, porque son fondos públicos con los que se pagan los sueldos”.

A lo que agregó: “Lo que me consta es que entre paréntesis al lado de nombres de funcionarios, está entre paréntesis: recontratar equipo Allamand“.

Lo anterior, luego de que El Ciudadano diera a conocer su declaración ante el Ministerio Público, en la cual aseguró que “el alcalde anterior de Maipú, que fue ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, es amigo de Allamand. A Undurraga le echaron su gente y le debe haber dicho a Andrés Allamand, quien a su vez le debe haber dicho directamente a Joaquín Lavín León que contratara a esas personas. Entonces, en el fondo, estas eran movidas de Joaquín Lavín León“.