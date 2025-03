Lautaro Carmona apunta a “desprolijidades” en allanamiento a Cariola y advierte eventuales efectos con China

9 de Marzo de 2025

Consultado sobre las acusaciones de tráfico de influencias contra Karol Cariola, Lautaro Carmona recalcó que "yo no soy el encargado de definir si la hay o no hay. Yo soy el que va a entregar la opinión del punto de vista político, de qué es lo que a nosotros nos parece".

Lautaro Carmona, presidente del PC, salió al paso del cuestionado allanamiento a la diputada Karol Cariola el día que daba a luz a su primer hijo, advirtiendo los eventuales efectos que podría tener este tipo de acciones en la relación con China.

Esto, en el marco de la investigación por eventual tráfico de influencias tras conocerse una serie de chats con la ex alcaldesa Irací Hassler, en los cuales pedía ayuda para un empresario chino.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Carmona expresó que “el partido ha tenido una posición muy clara, muy directa respecto a cómo se vean los procesos de investigación de la fiscalía y los rigores. Solo pedimos que fueran lo más diligentes, que sean todos a fondo del caso, pero no tengamos estas latitudes de extensiones por año que ya son sentencias”.

Junto con ello, pidió precisar si el empresario al cual alude la diputada Cariola en sus conversaciones es Emilio Yang, “porque hay una vinculación con un país, con la embajada de China en particular, que la han asignado a más que él es funcionario de la embajada china y la embajada fue clara, directa en precisar eso (que no es funcionario)”.

“O sea, ojo con que esto empiece por desprolijidades a tener consecuencias secundarias. Aquí hay un mundo completo que se relaciona con China, en fin, en la ciencia, en el comercio, en los intercambios estudiantes. Todo esto no debe de ser alterado porque alguien tenga una cita imprecisa”, cuestionó.

Esto, ya que “me queda la duda desde que Hermosilla funciona y presiona para que tales o cuales sean fiscales, para que se formen tales y cuales salas en el Poder Judicial, etc. Y eso no está despejado, y yo creo que ya a esta altura la vida es demasiado el protagonismo, por que me llama la atención a que no hay alguien que esté llamado a declarar todavía, y tenemos un debate mundial respecto a los trascendidos que aparecen en los medios. ¿Y quién se hace cargo de eso?”.