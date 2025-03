Evelyn Matthei en modo Milei: propone “tijera de podar” contra el gasto, desregulaciones y cierre de ministerios

Actualizado el 21 de Marzo de 2025

La candidata presidencial UDI-RN aseveró que lo hecho por Milei "nos tiene a todos inspirados", por lo que buscará replicar algunas de sus polémicas iniciativas.

Compartir

Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, sigue adelante con su campaña para intentar llegar a La Moneda y ahora apeló al estilo de Javier Milei, anunciando “una tijera de podar” para combatir el gasto público, además de una serie de resregulaciones y propuso el cierre de ministerios.

Matthei, quien fue parte de un seminario de CEP que contó con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, a cargo de “la motosierra” de Milei, explicó su postura y alabó la gestión del jefe de Estado trasandino.

“Lo que han hecho en Argentina la verdad es que nos tiene a todos inspirados, tanto el presidente Milei como el propio Federico, como también nuestro José Luis Daza que está también trabajando allá”, indicó.

La abanderada de parte de Chile Vamos profundizó sus dichos sobre recortar gasto, apuntando que “cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. No, no se puede. Hay que entrar con bisturí. No, no hay que entrar con bisturí. Probablemente tampoco con motosierra. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo. Pero no es bisturí. Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida”, expresó.

“Lo más importante es realmente llegar y poder cortar todo lo que se puede, lo más rápido que se pueda. Y desregular todo lo que se pueda, lo más rápido que se pueda. Eso, ojalá dentro de los primeros 30-60 días”, precisó.

En esta línea, Evelyn Matthei sostuvo que “nosotros ya tenemos un diagnóstico completo de todas las cosas que se pueden cambiar por la vía administrativa. Porque nosotros desgraciadamente tenemos un sistema político que es un desastre. Es lo único que se debió haber cambiado en el segundo intento de modificación constitucional. Lo único que había que cambiar, y se las arreglaron para meter 200 indicaciones del qué y del quién”.

Junto con ello, la ex alcaldesa de Providencia se mostró a favor del cierre de ministerios, explicando que “nosotros podemos hacer muchas cosas también. Por ejemplo, Ministerio del Interior. Ya se le sacó Seguridad Ciudadana, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Seguridad Ciudadana es un tema distinto. Pero, ¿tiene sentido tener Segpres? ¿Tiene sentido tener Segebob?”.

“¿Vamos a realmente irnos por la vía legislativa de cambiar todo eso, o vamos a nombrar nomás a un triministro y quitarle una buena parte del presupuesto? Yo creo que es mucho más rápido, es mucho más efectivo en Chile ir viendo. Uno puede nombrar un biministro, un triministro, que se haga cargo de las cosas”, argumentó.