Harold Mayne-Nicholls confirmó su candidatura presidencial: “Espero el próximo martes oficializar mi inscripción”

26 de Marzo de 2025

El ex director ejecutivo de Santiago 2023 entrará a la carrera como candidato independiente.

Ya es oficial: Harold Mayne-Nicholls será parte de la carrera presidencial. El ex presidente de la ANFP reconoció que el comienzo de este proceso será recolectar las firmas para presentarse como candidato en calidad en independiente. Las dudas de la candidatura estaban en que se especulaba que Mayne-Nicholls podría ser encargado de ser el líder de la renovación del Estadio Monumental de Colo Colo.

“Espero el próximo martes oficializar mi inscripción e iré como independiente, eso es un hecho. Si no hay nada que cambie esta situación, me inscribiré y saldré a buscar las 135 mil firmas”, dijo el ex director ejecutivo de Santiago 2023.

“Tendré una independencia política, donde espero que todos puedan venir a cooperar y engrandecer al país, que es lo que todos debiésemos buscar”, agregó.

Uno de los cuestionamientos que se le hizo a Mayne-Nicholls es como su candidatura presidencial enfrentará la alta división entre partidos políticos y colectividades al interior del Congreso. “Este exceso de fragmentación no nos hace bien, nos desordena el sistema, pero hay que ser cuidadosos, porque no necesariamente tú tienes que votar por la orden que te dé otro“, indicó.

“O sea, yo puedo pertenecer a un partido político, pero si me dan una instrucción que va contra lo que yo creo, tampoco me parece bien“, agregó.

Por último, el ex presidente de la ANFP se refirió a su manera de ejercer su gobernabilidad siendo independiente. Mayne-Nicholls abogó por ir a buscar apoyo en todos los sectores: “Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que o somos buenos o somos malos, y yo no creo en eso“

Al cierre de esta nota, en la página oficial del Servel, el nombre de Harold Mayne-Nicholls todavía no aparece en la lista del sistema de patrocinios en línea de candidaturas independientes.