“Siento que puedo hacer un aporte”: Harold Mayne-Nicholls adelanta la fecha en que definirá candidatura presidencial

22 de Febrero de 2025

El ex presidente de la ANFP sostuvo que se ha reunido con nueve partidos para evaluar su arribo a la política. Sin embargo, manifestó su intención de ir a la papeleta como independiente.

El ex presidente de la ANFP y ex director de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, se encuentra evaluando una eventual candidatura presidencial, la cual se podría materializar en marzo de este año.

En medio de los análisis que conlleva esta decisión, el dirigente deportivo aún no define si contará con el respaldo de algún partido político, por lo que sostuvo en conversación con La Tercera que “lo más probable es que lance mi candidatura como independiente”.

En los últimos días su nombre ha comenzado a sonar en la política luego de que el Partido Radical (PR) diera a conocer que han tenido conversaciones con él para ver la posibilidad de que esté en la papeleta en las elecciones de noviembre.

La propuesta política de Harold Mayne-Nicholls de cara a una eventual candidatura presidencial

Con respecto a qué fue lo que despertó su interés en la política, Harold Mayne-Nicholls dijo que esto tiene que ver con la falta de diálogo y moderación en el contexto actual, por lo que su intención es aportar desde ahí.

“Veo que al país en su conducción le está faltando moderación, tranquilidad, diálogo, búsqueda de soluciones. Creo que el país necesita eso con urgencia y siento que puedo hacer un aporte“, expresó.

“Yo considero que el centro va desde el PS hasta la UDI, y me he reunido con dirigentes de nueve partidos dentro de ese espectro, incluido el PR“, expuso, puntualizando su preferencia por una candidatura independiente y que no identifica con los extremos.

Si bien su incursión en la política no es algo nuevo, comentó que tras su rol en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 volvió a considerar la posibilidad de postularse.

Por otra parte, también se refirió a una posible candidatura al Senado, donde mostró su interés de representar a regiones como La Araucanía, Iquique y Tarapacá.

Para cerrar, Harold Mayne-Nicholls abordó los ejes principales de su propuesta política, señalando que sus prioridades se encuentran en el “el empleo digno, las listas de espera, el precio de los medicamentos. Lo otro que me preocupa muchísimo es la obesidad infantil”.

En cuanto a la decisión final sobre una posible candidatura a la Presidencia o al Senado, el dirigente deportivo aseguró que esta se definirá a mediados o finales de marzo.