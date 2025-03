Durísimo golpe para Chile Vamos: Ossandón se impone a Felipe Kast y se queda con la presidencia del Senado

Actualizado el 26 de Marzo de 2025

El ex alcalde de Puente Alto concitó las preferencias de los parlamentarios de centro izquierda y así derrotar a su par de Evópoli, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del PPD.

Manuel José Ossandón (RN) se convirtió en presidente del Senado, tras imponerse en reñida votación a su par Felipe Kast (Evopoli), en una jornada marcada por las conversaciones para alcanzar un acuerdo con el oficialismo, quien finalmente se inclinó por el ex alcalde de Puente Alto.

Ossandón logró 28 votos, mientras que Kast solo obtuvo 21 sufragios, además de considerarse la abstención del senador Francisco Chahuán (RN), con lo cual liderará la mesa de la Cámara Alta en 2025 y 2026.

En vista de esta situación, Felipe Kast destacó el apoyo recibido por parte de Chile Vamos y apuntó como “grandes ganadores” de esta elección al oficialismo.

“El legítimo ganador de la elección es Manuel José Ossandón, pero claramente celebra la izquierda”, indicó Kast, quien cuestionó a los “descolgados” de la oposición, disparando que “los proyectos personales no nos ayudan”.

Por su parte, la vicepresidencia del Senado será ocupada por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien derrotó a Iván Moreira (UDI) por 26 votos contra 23.

Luego de asumir la presidencia, Manuel José Ossandón agradeció de forma particular el apoyo recibido por el oficialismo, al declarar que “después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirle a la bancada de mi derecha que les agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha”.

“Soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo no sea de derecha, como dicen. Todo lo contrario”, precisó.