El Chile que viene: la mirada de los cuatro candidatos ante el desafío de llegar a La Moneda

Evelyn Matthei (UDI), Carolina Tohá (PPD), José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) aparecen a la cabeza de las diversas encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, por lo que los cuatro candidatos conversaron con EL DÍNAMO para dar a conocer su mirada respecto al Chile que viene y que esperan.

En su conversación con el escritor Rafael Gumucio, Matthei, Tohá, Kast y Kaiser dieron cuenta desde su perspectiva de temas como la estatua de Manuel Baquedano, el sistema político imperante y el rol que jugará nuestro país a nivel internacional.

Una reforma al actual sistema político concitó la adhesión de la ex ministra del Interior, quien expresó que “no es que el Parlamento sea difícil, el problema es que no es funcional a la construcción de acuerdos para las decisiones que tiene que tomar el país. Hay que hacer cambios que no premien la fragmentación”.

Una mirada similar planteó Evelyn Matthei, ya que postuló que “el sistema político que tenemos ahora es horroroso, me encantaría que se reformara pero soy pesimista y no creo que se reforme de manera sustancial y como soy práctica estoy mirando modelos que permitan llevar esa sensatez de la ciudadanía a la política”, mientras que Johannes Kaiser se plantó desde la otra vereda.

“Una reforma política que castiga al parlamentario por mantenerse en la línea, mientras es el partido quien lo abandona, es una reforma que puede ser profundamente peligrosa para la democracia”, aseveró el actual parlamentario y líder del Partido Nacional Libertario.

La estatua del general Baquedano bajo la mirada de los cuatro candidatos

La futura ubicación de la estatua del general Baquedano, que dejará definitivamente el sector de Plaza Italia, fue un tópico que acaparó la mirada de los postulantes a La Moneda y donde el pensamiento común fue el retorno de la efigie del héroe de la Guerra del Pacífico a su histórico lugar.

“Es el lugar que le corresponde. Es muy injusto con Baquedano, que fue el general que no quiso participar de la guerra civil (de 1891) porque entendía que el conflicto entre chilenos era inaceptable desde su perspectiva, que justo a él lo hayan agarrado como símbolo de algo que había que destruir o perseguir”, aseveró Johannes Kaiser.

Esta postura fue compartida por José Antonio Kast, quien agregó que “nunca debió haber salido, porque más que el símbolo de la estatua misma es nuestra historia, nuestro estado de derecho”. Misma mirada fue replicada por Evelyn Matthei, que apuntó que “es un héroe de nuestro país, todo ese sector se llama plaza Baquedano, me parece que es lo lógico”.

Para Carolina Tohá, “la solución es que se llegue a una fórmula que no sea confrontacional, que todo el mundo diga está plaza me representa y porque a los otros los deja adentro y no afuera, ese es un propósito austero, no es mucho pedir”.

El desafío de llegar a La Moneda en los ojos de Matthei, Tohá, Kast y Kaiser

Los candidatos dieron a conocer sus lineamientos y énfasis de cara a su eventual llegada a La Moneda y de paso el rol que deberá jugar Chile en el futuro cercano. “Me imagino a Chile cumpliendo un rol en el mundo de incertidumbre en que estamos, proponiéndose representar una modernidad humanizada, apostando a la modernidad con todo, viendo los cambios tecnológicos, la nueva economía, la descarbonización, pero buscando que esa transformación tenga una perspectiva humana que ahora está ausente en el planeta”, puntualizó Tohá.

Más analítico fue la posición de Johannes Kaiser, que aseveró que “estoy postulando a hacer un trabajo, la gente reconocerá en nuestras propuestas si le sirve o no lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que puede que me encuentre altamente antipático, pero espero que sí podemos convencerlos que, en el curso de cuatro años, los problemas más agudos que tenemos en este momento vamos a verlos solucionados”.

“Nosotros rompimos todos los paradigmas de un país subdesarrollado y logramos ser el país con mayor cobertura de agua potable -urbana y rural- llegamos a tener la mejor alfabetización, una red de salud – que tiene miles de problemas- pero que está a lo largo de todo Chile. Chile no era un país que tenía los medios suficientes para poder hacerlo en temas de la agricultura, la agroindustria, la salmonicultura, minería, todo eso es gracia la capital que tenemos y que no hemos perdido”, enfatizó José Antonio Kast.

Finalmente, Evelyn Matthei planteó que “hubo una construcción de instituciones, de institucionalidad, que fue increíble. Hubo un periodo donde hubo una conversación entre los que tenían el poder y los que estaban en la oposición que tenía por objetivo, cada uno desde su punto de vista, de tratar de sacar a Chile adelante, de que hubiera crecimiento, mayor equidad, armonía y nos desarrolláramos. Eso se perdió de una manera muy brutal, pero lo increíble es que se haya demonizado todo eso que nos sacó adelante. Tengo la impresión que los chilenos son mucho más sensatos que los políticos que están en la Cámara y en el Senado”.