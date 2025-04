La confianza de Evelyn Matthei: “Me estoy preparando, no solo para ganar, sino para gobernar”

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, derrocha confianza. Lidera la carrera a La Moneda en diversas encuestas y ya comienza a armar sus diversos equipos de trabajo para enfrentar la campaña electoral, secundada por su experiencia como parlamentaria, ministra y hasta hace unos meses como alcaldesa de Providencia.

En conversación con el escritor Rafael Gumucio para EL DÍNAMO, la militante UDI expresó sus deseos de replicar, en caso de llegar a La Moneda, una versión modernizada de la “política de los acuerdos”, cuya mirada de diálogo entre diversos sectores, se “demonizó” en los últimos años.

“Siento que hubo una construcción de instituciones, de institucionalidad, que fue increíble. Hubo un periodo donde hubo una conversación entre los que tenían el poder y los que estaban en la oposición que tenía por objetivo, cada uno desde su punto de vista, de tratar de sacar a Chile adelante, de que hubiera crecimiento, mayor equidad, armonía y nos desarrolláramos. Eso se perdió de una manera muy brutal, pero lo increíble es que se haya demonizado todo eso que nos sacó adelante. Tengo la impresión que los chilenos son mucho más sensatos que los políticos que están en la Cámara y en el Senado”, argumentó Matthei.

Sin embargo, la ex ministra del Trabajo de Sebastián Piñera mostró su confianza en que “se puede volver a eso”, pero para ello debe concretarse un cambio en el sistema político actual, el cual tildó de “horroroso”.

“Me encantaría que se reformara pero soy pesimista y no creo que se reforme de manera sustancial y como soy práctica estoy mirando modelos que permitan llevar esa sensatez de la ciudadanía a la política y eso es posible de hacer vía una participación ciudadana aleatoria, bastante grande, representativa y donde te invitan a participar, no solo donde participan los extremos. Tenemos que buscar otra forma de organizar la política”, planteó.

Consultada sobre las razones para que la ciudadanía se incline por ella en noviembre próximo, Evelyn Matthei aseveró que “la gente ha visto que esto es lo que he transmitido siempre, que me la he jugado por esto siempre y que he podido demostrar una buena ejecución y además una buena conversación con otra gente, nunca he sido de las de cabeza caliente, logré colaborar en proyectos buenos que eran de la Concertación con el GES, reformas del Estado, construcción de instituciones. La gente tiene que elegir entre distintos personajes y los ciudadanos buscan un carácter en el cual puedan creer, una trayectoria, una capacidad de gestión en la cual puedan creer”.

Respecto a sus adversarios, Matthei apuntó que “muchos saben que van a ir a perder, como yo sabía que iba a ir a perder hace 8 años atrás. Hay algunos que van por deber, otros porque se les abrió una oportunidad, otros porque hay dinero de por medio”.

En esta línea, aprovechó para graficar a sus contendores más cercanos en una frase, apuntando a Carolina Tohá bajo el lema “Justicia, pero no logra llegar”, a José Antonio Kast como “muy tradicional” y a Johannes Kaiser como “Hacha”.

En cuanto a sus posibilidades de convertirse en presidenta de Chile, Evelyn Matthei evidenció su confianza: “Me estoy preparando, no solo para ganar, sino para gobernar. Crea mucho sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo una ilusión de cambiar cosas que es importante”.

“No hay nada más maravilloso cuando tú te vas a dormir y sientes que pudiste hacer alguna diferencia en nuestro país, por eso gocé mucho cuando era alcaldesa. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad, son muchos los malos ratos, pero la satisfacción, cuando sacamos adelante el GES, sabía que le iba a significar a mucha gente que, por ejemplo, no iban a tener que esperar tanto para que le curaran un cáncer, desgraciadamente no está funcionando ahora, pero esa era la idea. No hay ninguna satisfacción más grande que esa”, sentenció.