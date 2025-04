Encuesta Black & White: 84% está de acuerdo con la destitución de Isabel Allende

En cuanto a la carrera presidencial, la ex ministra Jeannette Jara irrumpe en el tercer lugar superando a Carolina Tohá, a Kast y a Gonzalo Winter.

La edición de esta semana de la encuesta Black & White abordó el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual determinó la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), quien el pasado martes puso fin a su carrera política.

Según se dio a conocer, un 84% se mostró de acuerdo con la decisión porque “es lo que corresponde porque incumplió la Constitución” con lo que sería la venta de la casa de su padre, el fallecido ex presidente Salvador Allende.

En tanto, un 16% no estaba de acuerdo porque “hay que tener en cuenta la trayectoria de la ex senadora y la compra no se concretó“.

En esa misma línea, un 75% aseguró no creerle al Gobierno cuando “dijo que no sabía de la inconstitucionalidad” de la operación que “no era su responsabilidad revisar ese aspecto del documento firmado”.

Carrera presidencial

Además de la destitución de Isabel Allende, la encuesta Black & White también consultó respecto a la carrera presidencial, la que estuvo marcada por la irrupción de la ex ministra Jeannette Jara.

En el estudio, la ex titular de Trabajo alcanzó un 11% de las preferencias, siendo superada solo por Johannes Kaiser (24%) y Evelyn Matthei (29%). Pero la abanderada del PC superó a contrincantes como José Antonio Kast (9%), Gonzalo Winter (9%) y Carolina Tohá (8%)