Isabel Allende tras fallo del TC: “La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre”

“Me voy con la frente en alto. En mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad. Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”, aseveró la ahora ex senadora.