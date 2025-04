VIDEO – Senador Ossandón descarta responsabilidad de Boric en salida de Isabel Allende

“Supongo que el Presidente confiará en sus asesores, la cabeza del presidente está en muchas cosas más, no puede estar preocupado de la parte administrativa”, dijo el presidente del Senado.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió a la destitución de la ahora ex senadora, Isabel Allende, y afirmó que el Presidente, Gabriel Boric, no tiene responsabilidad alguna en el hecho.

“Es una persona que lleva muchas preocupaciones sobre sus hombros y, como cualquiera, puede cometer errores. Pero esto no es culpa suya, de ninguna manera”, aseguró en conversación con Mesa Central de Canal 13.

“Supongo que el Presidente confiará en sus asesores, la cabeza del presidente está en muchas cosas más, no puede estar preocupado de la parte administrativa”, agregó.

“Tenía 17 personas que le podrían haber dicho, ‘Presidente, no se puede’ (…) el Presidente no viene de Júpiter, el Presidente es un ser humano que tiene tantas cosas en la cabeza que se puede equivocar perfectamente. Esto no es responsabilidad del presidente, por ningún motivo”, dijo Ossandón.

En ese sentido, el senador indicó que Allende tuvo una larga trayectoria legislativa y que merecía la instancia para cerrar su ciclo.

“Fueron 30 años en el Congreso. Creímos que era justo darle la oportunidad de despedirse, de hablar. Realizamos un acto republicano, muy humano, y ella pudo expresarse con libertad”, expresó.

En esa línea, Ossandón también indicó que el Senado acatará el fallo del Tribunal Constitucional este martes.

En la misma línea, señaló que “si alguien no cumple con la constitución tiene que asumir, no es una caza de brujas, está bien que se investigue y si hay personas que han cometido esta falta tienen que cumplir”.

Cabe recordar que el pasado 8 de abril, Isabel Allende (PS) se despidió del Senado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminara su destitución debido a la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Durante su discurso, la senadora expresó que “tal vez mi error fue no haber consultado lo suficiente. En ningún momento se nos advirtió desde algún ministerio, autoridad o funcionario que podría existir una inhabilidad constitucional”.