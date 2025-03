Ossandón arremetió contra Felipe Kast tras asumir presidencia del Senado: “Tiene que aprender a perder, RN es 20 veces más grande que Evópoli”

27 de Marzo de 2025

Tras las críticas de Felipe Kast, Ossandón sostuvo que "un partido minoritario de Chile Vamos" no puede liderar el Senado.

Manuel José Ossandón (RN) se convirtió en el nuevo presidente del Senado tras una reñida votación que tensionó a Chile Vamos, debido al acuerdo del parlamentario con el oficialismo. De hecho, Felipe Kast (Evópoli) lo acusó de priorizar sus intereses personales sobre la unidad del bloque y apuntó como “grandes ganadores” a la izquierda.

Bajo este contexto, Ossandón respondió a las críticas de Kast en conversación con Radio Cooperativa, donde aseguró que no hay ningún pacto que deba cumplir y se lanzó en contra de su sector político. “Estoy aburrido de que la derecha se arreglen entre cuatro personas los nombres“, expuso.

Manuel José Ossandón arremetió contra Felipe Kast y Evópoli

En esa línea, arremetió contra el representante de Evópoli: “Si Kast no ganó, tiene que aprender a perder. Aquí no ha ganado la izquierda: el presidente del Senado es de derecha, y más de derecha que él, y del partido más grande de Chile Vamos, porque somos 20 veces más grandes que Evópoli“.

“Un partido minoritario de Chile Vamos, muy respetable, no puede tener la representación mas importante de este país”, agregó.

Con respecto a los dichos de Kast, que afirmó que la izquierda estaba celebrando su triunfo, el nuevo presidente del Senado sostuvo: “No sé cómo puede haber ganado la izquierda si gané yo: soy el senador de derecha que tiene más votos, y que ha dicho públicamente que apoya a Evelyn Matthei, pero que cree que en el Senado tiene que haber gobernabilidad, que no puede ser un campo de batalla para las campañas presidenciales, porque hay que cuidarlo”.

De hecho, Manuel José Ossandón dijo que en la oposición “querían pasar máquina al Gobierno en un año de elecciones, y eso no me parece, porque no da gobernabilidad”.

En cuanto a la supuesta división de la derecha en medio de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, el senador de RN expuso que “esto no es un problema de gobernabilidad (…), aquí hay una persona que tiene experiencia, liderazgo y carácter, tiene agallas para dirigir un proyecto, y se llama Evelyn Matthei, y si los partidos se suman con su orgánica total, impecable, pero si ese partido se va a sentar en una mesa chica a decidir quién es el candidato en cada esquina, no hay nada que hacer”.