“Daba la impresión de estar acercándose a países europeos”: los momentos que marcaron la relación de Mario Vargas Llosa con la política de Chile

Mario Vargas Llosa nunca esquivó hablar de la política de Chile

Mario Vargas Llosa, escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, falleció a los 89 años. El letrista no solo es conocida por su obra literaria, sino que también atravesó el espectro político a lo largo de su vida, pasando de ser comunista militante a ser un liberal. Incluso contó con una carrera presidencial en Perú que no prosperó.

Tenaz y opinante, Vargas Llosa nunca tuvo problema en dar su visión respecto a la política en Chile, dejando reflexiones sobre las autoridades y el modelo que ha desarrollado nuestro país. Pero también tuvo un cercano vínculo con varias figuras, como el fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

Críticas a Pinochet y las dictaduras

A través de una columna en El País, en diciembre de 2021, Vargas Llosa criticó todo tipo de dictadura. “La más mediocre democracia es preferible a la más perfecta dictadura, estén a la cabeza de ella (Augusto) Pinochet o Fidel Castro“, escribió en aquella oportunidad el ganador del Premio Nobel.

“El mismo día del golpe de Pinochet, en 1973, lo ataqué duramente en la televisión francesa y debo haber firmado, además, cerca de 20 manifiestos protestando contra los crímenes cometidos por la dictadura chilena, a la que incluso fui a criticar a Santiago de Chile y a solidarizarme con sus adversarios”, añadió, recordando la etapa de su vida cuando se sentía más representado por la Revolución Cubana.

Elogios a Patricio Aylwin

Relacionado con sus críticas a la dictadura de Augusto Pinochet, Vargas Llosa elogió la labor de Patricio Aylwin. A pesar de reconocer que en 1989 apoyó a Hernán Büchi debido a su propuesta económica, indicó que el ex presidente fue una figura clave para que el proceso de transición a la democracia fuera un éxito.

“Es una figura extraordinaria, permitió una transición pacífica en momentos dificilísimos (…) creo que fue un gran Estadista y esa transición fue ejemplar en el caso chileno y sirvió de modelo a muchas transiciones en América Latina, creo que el servicio que prestó a su país Patricio Aylwin fue absolutamente extraordinario“, dijo en conversación con CNN Chile en 2016.

Su visión del Proceso Constitucional

En 2022, Vargas Llosa opinó sobre el Proceso Constitucional de Chile en diálogo con La Tercera. En dicha ocasión indicó que el caso de nuestro país era “muy desconcertante, porque Chile parecía ir en la buena dirección”.

“Sin embargo, en un momento dado se vio que el pueblo chileno protestaba, no se sentía representado por las autoridades y esto ha precipitado ese vuelco en Chile que nos deja desconcertados a tantos latinoamericanos que apoyamos el caso de Chile porque pensamos que estaba en la buena dirección y, aparentemente, no estaba en la buena dirección cuando los chilenos a través de las elecciones y elecciones que no son contestadas por nadie han elegido un camino muy distinto, muy distinto, muy diverso del que había optado Chile”, añadió.

Para Vargas Llosa, Chile estaba siguiendo los pasos de Europa como modelo de país. “Chile había avanzado muchísimo, daba la impresión de estar acercándose ya a los países europeos más que al resto de los países latinoamericanos y entonces el proceso chileno nos entusiasmaba, nos exaltaba”, dijo.

Finalmente, celebró el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida: “Nos ha levantado el ánimo a quienes veíamos a Chile como un modelo”. Además, indicó que la propuesta de la Convención Constitucional era “un mamarracho”.

Cuando confrontó a Axel Kaiser por “dictaduras menos malas”

En el conversatorio ¿Qué es ser liberal?, realizado en 2018 en el Hotel W de Santiago, el escritor peruano compartió escenario con el abogado y académico liberal Axel Kaiser. En una intervención Kaiser sostuvo que hay “dictaduras menos malas“, lo que provocó una rápida y contundente respuesta de Vargas Llosa. “Esa pregunta yo no te la acepto”, interrumpió de inmediato, ganándose así una ovación del público presente.

“Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer beneficios económicos a ciertos sectores, pero el precio que se paga por esto es inaceptable. Entrar en esa dinámica es un juego peligroso que nos conduce a creer que algunas dictaduras son aceptables. Eso no es verdad, todas las dictaduras son inaceptables”, dijo más tarde en el evento organizado por La Otra Mirada, la plataforma del empresario Nicolás Ibáñez.

Su amistad con Sebastián Piñera

Uno de los vínculos más fuertes que tuvo Vargas Llosa con la política de Chile fue su vínculo con Sebastián Piñera. El fallecido mandatario y el novelista mantuvieron una cercana amistad que se tradujo en la condecoración que le dio Piñera al escritor por ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Fue uno de los primeros presidentes en hacerlo.

“Es un político de valores, un defensor incansable de la libertad. Su coraje ante los desafíos le ha valido el reconocimiento de muchos, incluido yo mismo”, dijo aquella vez en su discurso Sebastián Piñera. Vargas Llosa, a su vez, lo apoyó en sus candidaturas presidenciales.

En 2017 el novelista peruano le devolvió la mano a Piñera, otorgándole el Premio Defensa de la Democracia y la Libertad. Sin embargo, días después describió a la derecha del país como “una derecha completamente cavernaria” por mostrarse en contra del aborto.

“Es una barbaridad y hay que decírselo claramente a esa derecha: que esa derecha no es liberal, esa derecha no entiende lo que son los derechos humanos“, sentenció en aquella oportunidad Vargas Llosa en conversación con Canal 13.

El apoyo a José Antonio Kast en las últimas presidenciales

Su última opinión sobre quien debía ocupar el sillón presidencial de Chile la tuvo en 2021. “Los ojos de toda América Latina están centrados en Chile hoy en día. Así que creo que no hay alternativa sino ganar las elecciones“, le dijo Vargas Llosa a José Antonio Kast a través de un Zoom, dándole su apoyo en las elecciones que terminó ganando el actual presidente Gabriel Boric.

“La elección en Chile es absolutamente fundamental. Si Chile recupera el liderazgo que tenía en América Latina, yo creo que la situación en América Latina cambiará muchísimo”, agregó.

“Será muy importante que Chile lidere nuevamente lo que es la centroderecha, la libertad, estimular a los empresarios, estimular la inversión extranjera. Todo eso crea trabajos, y hacer ciertas enmiendas a lo que falló en el pasado”, explicó sobre su decisión Vargas Llosa acerca de la política en Chile.

Más allá de sus diferencias ideológicas, el presidente Boric entregó sus condolencias durante esta jornada a través de su cuenta de X. “Mario Vargas Llosa fue un escritor gigante, que describió América Latina con una pluma de desgarros reales en una ficción delicada e interpeladora. Además fue un intelectual de primera, y más allá de si se concuerda o no con su ideal liberal, un demócrata a toda hora que merece todo nuestro respeto. Mis condolencias a su familia”, escribió.