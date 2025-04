Paulina Vodanovic: “Toda elección conlleva poder poner sobre la mesa las diferencias”

En medio de la polémica entre el PS y el PPD, la presidenta y abanderada del socialismo asegura que busca no confrontar con otros partidos, sino que expresar la identidad del socialismo. “Mi tema no es el PPD, sino poner propuestas del Partido Socialista sobre la mesa”, dice en entrevista con EL DÍNAMO. Eso sí, desdramatiza las diferencias que se puedan manifestar en la campaña de la primaria del oficialismo de la cual será parte: “Toda elección conlleva poner sobre la mesa las diferencias. No podría entender una elección en que distintas personas estén todas de acuerdo”, sostiene la timonel PS.

Paulina Vodanovic, presidenta y candidata presidencial del PS

Una jornada movida tuvo la presidenta y abanderada presidencial del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic. Además de los requerimiento de los medios y las reuniones con su partido tras su proclamación, la abanderada participó de una reunión con los otros candidatos del oficialismo y la ex presidenta Michelle Bachelet durante la tarde de este lunes. Todo, en medio de los dardos cruzados entre el PS y el PPD luego de que mencionara que no existe “hermandad” entre ambas tiendas.

En conversación con EL DÍNAMO, Vodanovic trata de dar vuelta la página: dice que su tema “no es con el PPD” sino que instalar “las propuestas del PS sobre la mesa”, aunque asegura no temerle a las diferencias.

Sobre el encuentro con Bachelet, la abanderada socialista comenta que “la presidenta Bachelet fue hoy día muy respetuosa de lo que significa la autonomía de cada uno de los partidos, pero también nos pidió que pensáramos en Chile“.

— ¿Por qué el Partido Socialista llega a la convicción de tener una candidatura propia y que usted sea quien asuma este desafío?

— El PS fue prácticamente uno de los últimos partidos del oficialismo en declarar la proclamación de un candidato. El partido tenía una definición tomada desde diciembre en orden a tener una candidatura. Coincidió con nuestro recambio de autoridades internas y por lo tanto el día sábado se constituyó el nuevo comité central, la nueva mesa que presido nuevamente yo, y eso hace que no pudiéramos tomar una definición con anterioridad en pleno periodo eleccionario.

— ¿Asume el desafío porque la nombra el partido o le entusiasma la idea?

— La política no es de decisiones o intereses personales. Aquí yo tengo un rol como presidenta del partido, que es finalmente poner la voz del socialismo en esta primaria presidencial, donde mi intención no es generar una confrontación con los demás partidos ni con las personas. Sé que a veces se busca reducir esto a algo más bien polémico. Pero todos los partidos, salvo el Partido Radical y el Partido de Acción Humanista, tienen candidatos propios, de manera tal que es algo bastante natural que cada partido quiera expresarse con su identidad, con lo que significa su historia y su opción y compromiso con el futuro. Es ese el sentido de levantar una campaña para la primaria.

— Usted menciona que esta candidatura no nace para generar diferencias con otros partidos, pero el PPD ha tenido críticas bastante duras a su figura, llamándola a la prudencia y no utilizar la violencia política. ¿Cómo recibe estas críticas?

— No he tenido oportunidad de escucharlas, he estado hoy día en la red, saliendo. No entiendo a qué se pueden referir con violencia política. Decir las cosas como son, por ejemplo, que hemos competido en los últimos tres años, que en la última negociación municipal se les pidió que nos dieran la posibilidad de ir a primarias en Huechuraba, competir un candidato del PS con el PPD y el PPD no aceptó aquello, eso es solamente la constatación de una realidad, no lo llamaría violencia.

— ¿Se quebró la relación con el PPD?

— Mi tema no es el PPD, sino poner propuestas del Partido Socialista sobre la mesa. Nos importa que los niños y los jóvenes puedan volver a ir al estadio en Chile, evitar que el crimen organizado siga avanzando y luchar contra eso. Esas son las prioridades del Partido Socialista que queremos poner sobre la mesa.

— ¿Cómo proyecta la primaria entonces?

— Toda elección conlleva poner sobre la mesa las diferencias. No entiendo yo una elección en que distintas personas estén todas de acuerdo, sino sobre qué podría pronunciarse la ciudadanía. Cada uno tiene un estilo, tiene una trayectoria, tiene ideas de futuro, que es lo que importa, más que la evaluación o el rol que cada uno ha tenido en el Gobierno, porque evidentemente todos hemos sido parte.

— ¿Qué diferencia a las candidaturas del Socialismo Democrático?

— En el Socialismo Democrático tenemos al Partido Liberal con Vlado Mirosevic que tiene propuestas importantes. Estamos nosotros, el PPD. Pero lo importante no es diferenciarse con el Socialismo Democrático, es quién puede competir y tener las ideas que a la gente le hagan sentido. Y lo más importante es llegar a la unidad programática, dar con un nombre que desde nuestro sector pueda encabezar una candidatura en noviembre próximo, porque no creo que tengamos que poner como un problema que pueda ganar alguien del Frente Amplio o el Partido Comunista.

— Usted mencionó que su postulación apunta a algo distinto al Gobierno, y advirtió “diferencias sustantivas”, ¿a qué se refería en concreto?

— Las primarias no tienen que ver necesariamente con el Gobierno, porque finalmente todos los partidos que estamos participando somos parte del Gobierno. Esto tiene que ver con propuestas de futuro; cómo nos planteamos en materias donde el Gobierno no ha podido avanzar todo lo que ha querido como, por ejemplo, en materia de seguridad. Se han hecho grandes avances, pero faltan ciertas decisiones.

— ¿Y cuáles son los énfasis que planea instalar en seguridad en su campaña?

— Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la posibilidad de que haya una acción conjunta de resguardo de las Fuerzas Armadas respecto de las acciones operativas que pudieran hacer las policías. La circulación de las armas es bien preocupante, pero vamos a hacer propuestas más acabadas en los próximos días.

— ¿Juega un papel en la primaria cuánto se ha estado involucrado en el Gobierno?

— El Gobierno evidentemente tiene que tener prescindencia de aquello. No tiene ningún rol dentro de la primaria. El Gobierno tiene que gobernar. Este es un último año que es muy importante donde hay que hacer énfasis en la gestión, en materias muy relevantes, en educación, en salud, y por lo tanto las primarias y todo lo electoral va por una cuerda totalmente separada.

— Me refiero a cuánto influye la mala valoración del Gobierno.

— Yo difiero de aquello: el Gobierno no tiene una mala valoración, por el contrario, tiene una alta valoración. El gobierno del Presidente Piñera tenía una valoración en un minuto del 6%, por lo tanto, estar alrededor del 30% no es una mala valoración.

— ¿Merma las posibilidades del Socialismo Democrático ir separados a la primaria?

— Eso ya se ha analizado en su momento. Cada partido tiene hoy día su candidatura, tenemos que trabajar con las propuestas, en un ambiente de respeto y poner ideas. Yo creo que no le hace mal al país debatir, poner ideas, poner corazón, darle sentido a las propuestas.

— ¿Cuál fue el mensaje que les transmitió la ex presidenta Michelle Bachelet?

— La presidenta Bachelet fue hoy día muy respetuosa de lo que significa la autonomía de cada uno de los partidos, pero también nos pidió que pensáramos en Chile.

— Considerando que anunció que será prescindente en la primaria, ¿qué rol espera que juegue más allá de las primarias?

— No es que sea prescindente, sino que ella no le va a dar el apoyo a ninguno de los candidatos hoy día, porque su rol es de articular, es buscar la unidad, es buscar temas importantes, como lo he visto también en lo municipal. Pero evidentemente ella tiene un rol para todo el progresismo, y ese rol también es ponernos las alertas de que hoy día tenemos que luchar en un mundo donde la ultraderecha se posiciona, y lo digo en un mundo, no solamente en Chile, y donde hay amenazas reales muy relevantes que ella nos prende una alerta y yo creo que es considerable poner atención en aquello.