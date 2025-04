VIDEO – FA y Republicanos se unen para arremeter contra fallida primaria de Chile Vamos y la comentada invitación a Checho Hirane

Republicanos y el Frente Amplio unieron fuerzas para lanzar duros comentarios frente a la fallida primaria presidencial de Chile Vamos, luego que se conociera que incluso se buscó la participación del humorista Checho Hirane para enfrentarse a Evelyn Matthei.

Arturo Squella, timonel de Republicanos, aseveró que “ellos siguieron adelante con una suerte de estrategia y esa estrategia, a mi juicio, terminó por generarles una suerte de tiro por la culata”.

“Hoy día se les da un poco vuelta lo que más han destacado como supuesto atributo que tienen esos partidos de centro-derecha. Hablaban de la gobernabilidad, hablaban de la experiencia, y lo que vemos acá es un festival de improvisaciones, incluso llamando a primarias a un comentarista de radio”, cuestionó.

Squella puntualizó que “ya llevamos en menos de un mes dos episodios de carencia absoluta de gobernabilidad, como lo fue la elección del presidente del Senado y como lo fue el festival de errores en materia de primarias”.

Una postura similar mostró Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, quien expresó a radio Cooperativa que “lo preocupante es que no hay ninguna ejemplificación de que esto tiene ideas claras ni un proyecto político claro. No sabemos con quién piensa gobernar Evelyn Matthei. No es parte de su (frustrada) primaria, pero también hace llamados a que (Kast y Kaiser) sean parte de su gobierno. Y yo creo que la gobernabilidad no es solamente llegar al poder, sino que saber ejercerlo con orden y liderazgo”.

Las idas y venidas de Checho Hirane en la primaria de Chile Vamos

En las últimas horas, se conoció que Checho Hirane fue contactado por Evelyn Matthei para sumarse a las primarias de Chile Vamos, en la cual también participarían el senador Francisco Chahuán y Rodolfo Carter, a la espera de la confirmación de Luciano Cruz-Coke.

El ex conductor de Video Loco confesó esta situación en su programa de radio Agricultura, sosteniendo que “lo que pasa es que ella, al principio, no quería tener una primaria sola con Carter y obviamente, a pesar de lo que tu puedas pensar, la necesidad de primarias era un hecho de la causa. Van a estar los otros en primarias hablando de política y la centro derecha va a estar muda porque no tiene primarias. Desde ese punto de vista había como una necesidad de hacer las primarias. Pero la verdad, es que una primaria armada de cartón no tiene mucho sentido a mi juicio“.

Checho Hirane aseveró que rechazó la invitación, ya que “al ir a una primaria quemo todos mis barcos. Ya no puedo volver a la radio, no puedo volver a mi actividad porque eso queda muerto. Una primaria que obviamente la iba a perder, cuál era la ventaja para mí de ir a una primaria“.

Sin embargo, posteriormente se desdijo de sus palabras, explicando que “nunca nadie me ofreció formalmente participar en ninguna primaria. En conversaciones de pasillo dije que yo estaría disponible a participar si con ello ayudaba a la realización de las mismas. Eso es todo. No hay nada más”.