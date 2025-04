Gobierno sin coaliciones: PS y Partido Radical notifican que el Socialismo Democrático “ya no existe”

Camilo Escalona (PS) y Jaime Quintana. (PPD)

Históricamente, desde el retorno a la democracia en 1990, los Gobiernos se han apoyado en las coaliciones para dar gobernabilidad, organizar el cuadro político y tratar de dar continuidad a las administraciones a través de las sucesivas elecciones presidenciales.

Los gobiernos de los presidentes DC Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle; Ricardo Lagos (PPD) y Michelle Bachelet, por ejemplo, estuvieron sustentados en la Concertación, coalición que agrupaba al PS, PPD, DC y el PR.

Luego, en el segundo gobierno de Bachelet, se sumó el PC dando paso a la Nueva Mayoría, conglomerado que también apoyó a Alejandro Guillier en su aventura presidencial.

En el caso de los gobiernos de Sebastián Piñera, estos estuvieron sustentados por Chile Vamos, coalición que nació a partir del surgimiento de Evópoli y su alianza con Renovación Nacional y la UDI, partidos tradicionales de la derecha.

En el Gobierno de Gabriel Boric, sin embargo, ocurrió una situación inédita: dos coaliciones se formaron en base al apoyo a la candidatura del mandatario que fue electo en 2021.

Por una parte, la coalición base conocida como Apruebo Dignidad —que dejó de funcionar como tal en 2023—. Y, por otra, el Socialismo Democrático, conglomerado que agrupa (o agrupó) al PS, el PPD, el Partido Liberal (PL) y al Partido Radical (PR).

La mención en pasado se debe a que ya varios personeros de la centro izquierda dan por muerta a la coalición. Esto, tras el quiebre entre el PS y el PPD provocado por la proclamación de Paulina Vodanovic como abanderada del socialismo.

PS y PR notifican que el Socialismo Democrático “ya no existe”

En entrevista con El Mercurio, el secretario general del PS, Camilo Escalona, reforzó una línea que ya se venía comentando hace semanas en el socialismo: la coalición junto al PPD, el PL y el PR dejó de funcionar.

“En este momento no (existe el Socialismo Democrático), porque el PS tiene su candidatura y el PPD la propia”, dijo Escalona.

Hace una semana, requerido por EL DÍNAMO, el diputado Daniel Manouchehri ya había advertido la situación. “En la práctica, el Socialismo Democrático hace bastante tiempo que es algo que no existe. Nosotros lo vemos aquí mismo en la Cámara de Diputados, donde pudiendo tener quizá una buena relación personal con los parlamentarios del PPD, no hay una coordinación que uno diga que esto es es una realidad”, sostuvo el diputado.

Desde distintos sectores de la coalición confirman a EL DÍNAMO que efectivamente el conglomerado ya no tiene acción ni coordinación conjunta y que las reuniones formales entre las directivas ya no se realizan.

Incluso, fuentes del colectivo, aseguran que Paulina Vodanovic timonel del PS, y Jaime Quintana presidente del PPD, se han reunido —formalmente— sólo en una ocasión desde que asumieron sus cargos.

Esta situación es ratificada a EL DÍNAMO por Leonardo Cubillos, presidente del PR, quien es enfático en que esto ya había sido advertido por su partido hace un año.

“Cuando a mí se me preguntó hace un año si es que el PR se sentía excluido del Socialismo Democrático, yo respondí que no me puedo sentir excluido de algo que no existe. En esa oportunidad se me refrendó muy fuertemente respecto de esa concepción, pero después de esos dichos no ha pasado nada que permita construir este mundo del socialismo democrático. Nosotros tenemos visiones comunes respecto de un modelo de sociedad, pero más allá de eso no se ha avanzado, y lo lamentamos muchísimo”, dice el timonel del PR.

Y subraya: “Hoy no existe Socialismo Democrático como uno lo ve, de proyecto común ya trabajado y consensuado o un ente de coordinación y contenido”.

De todas, hay quienes desdramatizan la situación apuntando a que desde la negociación para las elecciones municipales y regionales, se estableció una mesa que reúne a los secretarios generales de todos los partidos del oficialismo, incluyendo al Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista y el Frente Regionalista Verde y Social.

Además, en la alianza de Gobierno remarcan que los presidentes de los partidos asisten con frecuencia a La Moneda para el comité político ampliado que reúne a las autoridades del oficialismo con el presidente Gabriel Boric y a sus ministros.

PPD se aferra a la continuidad de la alianza con el socialismo

En el PPD, sin embargo, aseguran que ninguna directiva de Socialismo Democrático ha dado por terminada —de manera formal— el funcionamiento de la coalición y que, más allá de que la coordinación no ha sido periódica, lo relevante son “las ideas” que propone el conglomerado.

Así lo relata el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, que ante la consulta de EL DÍNAMO, asevera que “las ideas del Socialismo Democrático siguen más vigentes que nunca y no creo que le corresponda a personas de los partidos determinar si la coalición está muerta”.

“Eso le corresponde a los componentes del Socialismo Democrático determinarlo. Si hay alguien que dice que se acabó el tiempo de la coalición es una idea, pero que si el partido así lo creyese ya no lo hubieran comunicado”, agrega el dirigente PPD.

Días antes, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, ya había abordado en conversación con EL DÍNAMO el planteamiento de los personeros del PS que dan por muerto el conglomerado.

“Se está tratando de instalar que el Socialismo Democrático dejó de existir por el solo hecho de no tener reuniones separadas al resto de los partidos oficialistas. No me parece justo. El Socialismo Democrático es un conglomerado que comparte valores y principios y que va más allá de si hay una reunión o no, e incluso más allá de los partidos”, aseguró el secretario general del PPD”, dijo en la ocasión.

Misma opinión expresó el jefe de la bancada parlamentaria del PPD, el diputado Héctor Ulloa: “El Partido Socialista se equivoca cuando utiliza este tono beligerante, de diferenciación con el PPD, poniendo la lápida al Socialismo Democrático (…) Claramente la coordinación política siempre es un punto a mejorar en el Congreso entre fuerzas políticas afines, pero por nuestra parte están abiertos los puentes de comunicación con la bancada PS”.