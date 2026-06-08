Kast sobre la megarreforma: el debate es “entre la persona que tiene trabajo y la que no lo tiene”

Durante su gira por el norte del país, el mandatario reveló dos proyectos para combatir la inmigración ilegal.

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El presidente José Antonio Kast llamó a la oposición a “dejar la discusión entre ricos y pobres”, al abordar la megarreforma durante su gira por el norte del país.

Así lo manifestó el mandatario durante la séptima versión del foro “Presidente presente”, ocasión en la que recalcó que el verdadero debate debe ser “entre la persona que tiene trabajo y la que no lo tiene”.

Aquello, tras manifestar que desde la oposición “nos dicen no, ustedes quieren hacer un proyecto de ley que beneficia solo a un sector. Esa discusión dejémosla en el pasado, que es la discusión entre ricos y pobres”.

Kast pidió aprobar idea de legislar la megarreforma

“Están discutiendo si nos lanzan un tsunami de indicaciones o no en la Cámara, y ahora en el Senado va a cambiar eso seguramente y va a haber una discusión con mayor altura, pero es fundamental que se apruebe la idea de legislar“, recalcó Kast sobre la megarreforma que se encuentra en plena tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado.

En esa línea, planteó que, de lo contrario, “¿vamos a volver a la receta antigua (de mantener los) impuestos altos y trabar las inversiones?”.

“Miren lo que ha pasado a Chile en los últimos años: no ha habido más inversión y ha aumentado el desempleo. Eso tiene que cambiar“, argumentó el mandatario.

Proyectos para contener la inmigración irregular

Por otra parte, durante su visita al Complejo Fronterizo Chacalluta en la ciudad de Arica, el presidente Kast anunció dos proyectos de ley para combatir la inmigración irregular.

En el lugar detalló que la primera de las iniciativas busca elevar de 5 a 60 días el plazo para retener y concretar la expulsión de migrantes.

El segundo proyecto, en tanto, apunta a sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y perseguir a quienes facilitan los traslados.

“Tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía“, enfatizó el jefe de Estado.