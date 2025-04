La definición presidencial del Partido Radical que podría inclinar la balanza a favor de Carolina Tohá 

Carolina Tohá espera el apoyo del Partido Radical

Días convulsionados atraviesa la centro izquierda. A menos de una semana de que expire el plazo para inscribir las primarias legales, los partidos del oficialismo siguen en periodo de definiciones de cara al hito electoral de junio.

Uno de ellos es el Partido Radical (PR) que fijó para este sábado su consejo general que elegirá a su abanderada presidencial entre Paulina Vodanovic (PS) y Carolina Tohá (PPD).

La decisión del partido liderado por Leonardo Cubillos viene antecedida de varios factores que han tensionado al Socialismo Democrático, coalición que, de hecho, ya habría dejado de funcionar según han dicho Camilo Escalona, secretario general del PS, y el mismo Cubillos.

Sumado a eso, desde su proclamación, Vodanovic ha buscado diferenciarse del PPD y Carolina Tohá apuntando sus dardos contra la ex ministra del Interior tratando de endosarle el calificativo de “continuidad” del Gobierno de Gabriel Boric.

La disputa hizo eco en el Partido Liberal (PL) el otro partido que conformó la coalición de centro izquierda, al punto de que Vlado Mirosevic bajó su candidatura para darle su apoyo a Tohá.

Si bien el ahora ex abanderado liberal estaba impedido de participar de la primaria ya que su partido no estaba constituído a nivel nacional, el mismo Mirosevic aseguró que presentaría las firmas de todas maneras ante el emplazamiento de Vodanovic que trató de bajarle el perfil al apoyo que dio el PL a Tohá.

Cómo el radicalismo podría inclinar la cancha a Tohá

En ese crispado escenario el Partido Radical deberá tomar una definición: inclinar la balanza definitivamente para Tohá o darle piso a la candidatura del PS que no marca en las encuestas y genera división al interior del socialismo.

Según indican fuentes de la colectividad, la mayoría del consejo general estaría por darle el apoyo a la ex ministra, aunque no se descarta que pueda ocurrir un cambio de último minuto en consideración de “la buena capacidad negociadora de Vodanovic”.

Por lo pronto, Cubillos y una delegación del consejo general se reunirán con ambas candidatas para escuchar sus propuestas.

“Vamos a darnos los espacios a nosotros y las candidaturas que ya están declaradas para que podamos conocer sus proyectos y concordar un camino que permita construir acuerdos en las plantillas parlamentarias”, dijo el timonel del PR.

En el PS saben que sería complejo que el PR entregue su respaldo a Tohá. Esto, puesto que toda la centro izquierda, a excepción del socialismo, estaría detrás de la candidata PPD.

La situación preocupa en el entorno de Vodanovic ya que un respaldo cerrado de la centro izquierda a Tohá podría generar nuevos cuestionamientos internos a su candidatura. Y, por otro lado, daría paso a que se reactiven las presiones para que baje su candidatura antes de que se inscriban las primarias.

Quien ya se decantó por Tohá fue el diputado del PR, Alexis Sepúlveda, quien trasnparentó la idea que hoy predomina en el radicalismo: “Si el criterio de no llevar un candidato propio fue que no marcaban suficiente o no tenían un respaldo ciudadano, ese mismo criterio debemos ocupar en esta trascendental decisión”.

La referencia del diputado es a los sondeos que hizo el PR a figuras como Marco Enríquez-Ominami y el ex ministro José Antonio Gómez, posibilidades que finalmente fueron descartadas.

“Sin duda es Carolina Tohá la mejor representante y la que tiene mayor apoyo ciudadano del socialismo democrático. Lo inteligente y lo razonable es que apoyemos esa candidatura para que, en definitiva, el Socialismo Democrático tenga una sola representante en la primaria, pueda ganarla de manera contundente, para así enfrentarnos a los candidatos de la ultraderecha en la próxima elección presidencial”, sentenció Sepúlveda.