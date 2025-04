Efecto Vodanovic: aumenta presión interna en la DC para que Undurraga se baje y amarre lista parlamentaria junto al oficialismo

Miembros de la DC presionan para que Alberto Undurraga se baje o acuerde con el oficialismo

La renuncia de Paulina Vodanovic a su candidatura presidencial hizo eco en la Democracia Cristiana. Hasta el lunes, la presidenta del PS había defendido firmemente su postulación, pero las presiones internas y de otros sectores de centroizquierda la llevaron finalmente a bajarse de la primaria oficialista. Esta situación ha vuelto a centrar las miradas en la decisión que tomará la DC antes de que expire mañana el plazo dispuesto por el Servel para inscribir los comicios intermedios.

Aunque Alberto Undurraga, presidente y candidato de la DC, ha rechazado reiteradamente sumarse a la primaria del oficialismo —donde competirán el PC, el FA, el FRVS y el Socialismo Democrático—, las presiones internas han cobrado mayor fuerza tras la consolidación de Carolina Tohá (PPD) como la carta única de la centroizquierda, históricos socios de la falange.

Mientras el PS define hoy a las 18:00 en su comité central el respaldo a la ex ministra del Interior, el Partido Liberal y el Partido Radical ya oficializaron su apoyo a Tohá.

Militantes cuestionan la estrategia del timonel

Este escenario ha llevado a diversos militantes democratacristianos a cuestionar la pertinencia de mantener la candidatura de Undurraga, considerando que podría comprometer las alianzas políticas en un momento delicado para la colectividad.

El malestar con el presidente del partido llegó a tal punto que 16 militantes —entre consejeros nacionales y presidentes regionales— le enviaron una carta cuestionando “sus recientes intervenciones en distintos medios de comunicación que, a nuestro juicio, vulneran los acuerdos tomados en la última Junta Nacional, así como las reflexiones y fundamentos que nos permitieron asumir colectivamente una candidatura presidencial para las primarias”.

El documento, firmado por Adriana Vergara, Carmen María del Picó, Dinka Tomicic, Eduardo Reveco y Flavio Garrido, entre otros, solicita explícitamente: “Le pedimos a usted y a su directiva, formalmente, que reconsidere la opción de participar en las primarias del oficialismo“.

Hace una semana, Undurraga había descartado esta posibilidad argumentando que él y su partido no apoyarían a Jeannette Jara (PC) o Gonzalo Winter (FA) en caso de que uno de ellos triunfara en la primaria gubernamental.

“Cuando uno participa en una primaria, por sentido común, tú miras a los ojos a la otra persona y le dices: si tú me ganas, yo y todas mis bases te van a apoyar. Y al revés, si yo te gano, tú y todas tus bases me van a apoyar. Las bases de la Democracia Cristiana y su electorado no votarán por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista“, declaró Undurraga en entrevista con EL DÍNAMO.

Supervivencia del partido en juego

A horas de la inscripción de las primarias oficialistas —plazo considerado clave por algunos militantes para asegurar un favorable acuerdo parlamentario—, varias voces han pasado de las conversaciones internas a los emplazamientos públicos para que Undurraga reconsidere su posición.

Una de las figuras que se ha convertido en firme opositora a la candidatura presidencial de Undurraga es la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss. Según fuentes de la falange consultadas por EL DÍNAMO, en las últimas semanas Krauss ha manifestado a otros militantes y al propio timonel que el mejor camino es deponer la candidatura y alcanzar un buen acuerdo con la coalición de gobierno.

Las presiones internas surgen en un contexto de creciente preocupación por la supervivencia del partido tras las elecciones de noviembre, debido a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Esta normativa establece que los partidos políticos se disolverán si no alcanzan el 5% de los votos emitidos en la última elección de diputados, en al menos ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, es uno de los dirigentes que ha advertido sobre esta situación. A pesar de su cercanía con Undurraga, Aedo cuestiona la postura “inflexible” que ha mantenido en las últimas semanas.

“He sido claro en mi posición: la situación de la DC es extremadamente preocupante. Una cosa es definir que Alberto Undurraga compita en las primarias del 29 de junio, y otra muy distinta es pretender negociar con el oficialismo después de mañana, cuando vence el plazo de inscripción“, sostiene el diputado a EL DÍNAMO.

Y advierte: “Si realmente queremos que la DC siga existiendo, debemos ser conscientes: no participar de estas primarias es cerrar la puerta a las listas parlamentarias con el Socialismo Democrático y, por ende, con suerte elegiríamos dos diputados“.

En la misma línea se pronuncia el senador Iván Flores (DC): “Las indefiniciones, ambigüedades o la falta de voluntad para buscar aliados y enfrentar conjuntamente las candidaturas de la derecha es el camino más corto para quedarse sin parlamentarios o disminuirlos drásticamente. Lo hemos dicho varias veces, pero parece que no se escucha”.

“Este es el momento de definir una postura dentro de un bloque o el camino en solitario que nos llevará a no tener parlamentarios”, sentencia.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO, Undurraga no tiene actividades públicas previstas para hoy ni mañana donde pudiera anunciar una eventual declinación de su candidatura, aunque mañana concederá una entrevista radial en la que espera aclarar las dudas sobre su continuidad en la carrera presidencial.

Undurraga mantiene respaldo mayoritario en el consejo

A pesar de los llamados para que desista, la mayoría del Consejo General de la DC sigue respaldando la candidatura de Undurraga y la estrategia de postergar la negociación para los próximos meses.

De hecho, tras la carta de los presidentes regionales y consejeros que solicitaban a Undurraga sumarse al pacto oficialista, los presidentes de 11 directivas regionales respondieron con otra misiva expresando su respaldo a “la línea política planteada por el Presidente Nacional Alberto Undurraga” en el sentido que “participe en primarias con los partidos del Socialismo Democrático y del Frente Regionalista Verde Social, sin incorporar otros partidos”.

Otras voces dentro de la DC aseguran que el oficialismo no podrá acordar una lista parlamentaria única debido a que los cupos “simplemente no alcanzan” para una alianza con tantos partidos.

“La realidad es que aquí habrá dos listas parlamentarias porque no caben todos los partidos en una sola lista; son 183 candidatos. Es imposible tener una única lista, por lo tanto, la pregunta correcta es si habrá dos listas o tres, quedando la DC aislada por no participar en esta primaria. Pero el resultado será que el oficialismo perderá entre 10 y 12 diputados, y eso no ocurrirá en la práctica”, afirma el consejero nacional Nicolás Preuss.