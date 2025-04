Las razones que atan a Carter a Chile Vamos pese al desaire de las primarias y por qué se complicó su desembarco en Republicanos

Rodolfo Carter sigue en el limbo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El miércoles 16 de abril, Evelyn Matthei tomó contacto con Rodolfo Carter para comunicarle que Chile Vamos lo invitaría formalmente a participar en una primaria acotada junto a los senadores Francisco Chahuán (entonces en RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Esta comunicación llegó tras meses en que el ex alcalde de La Florida y ex militante UDI presionó a la coalición de centroderecha para participar en la primaria, independientemente de si Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano) accedían a competir.

Sin embargo, apenas días después de que se le confirmara la invitación, Carter recibió otra llamada en que se le notificó que los planes habían cambiado: ya no habría primaria interna en Chile Vamos.

Desde entonces, el ex jefe comunal ha evitado pronunciarse públicamente sobre la frustrada primaria. Asimismo, fuentes de su círculo cercano aseguran que no ha tomado postura respecto a su continuidad en la coalición ni sobre un eventual paso al Partido Republicano.

En este escenario, Carter se ha dado tiempo para reflexionar y evaluar sus alternativas de cara a la elección parlamentaria, horizonte que emerge tras no lograr convertirse en candidato presidencial. Eso sí, el panorama ha cambiado y las opciones ya no siguen siendo las mismas que hace unas semanas para el ex alcalde.

Las complicaciones con Republicanos

Hasta hace algunas semanas, tanto en Chile Vamos como en el Partido Republicano se daba por hecho que, sin primarias en la coalición de centroderecha, Carter terminaría sumándose a la tienda fundada por José Antonio Kast.

Esto, puesto que los republicanos le ofrecieron competir en la senatorial de Valparaíso junto a Arturo Squella, presidente del partido y carta de Kast para encabezar la lista que disputará uno de los cinco cupos de la región que se eligen en la elección parlamentaria de noviembre de este año.

“Sería una gran dupla”, afirmó Squella sobre Carter semanas atrás, aunque advirtió que “hay que distribuir bien las piezas”.

Según fuentes consultadas por EL DÍNAMO, los republicanos habrían retrocedido en su ofrecimiento para que Carter fuera dupla de Squella. En su lugar, le habrían propuesto competir en La Araucanía junto a Carmen Gloria Aravena, senadora electa por cupo Evópoli que buscará la reelección bajo el alero del Partido Republicano. Esta alternativa no figuraría en los planes del ex jefe comunal, quien ya ha manifestado tanto en público como en privado su intención de postularse por Valparaíso.

La decisión republicana tendría como fundamento el blindaje de Squella en la zona. El cálculo es que, teniendo como dupla a Carter y considerando lo competitivas que serán las listas de Chile Vamos y la alianza de Gobierno, el escenario más probable sería que resultara electo el ex alcalde y no el timonel republicano.

Con todo, en las filas de Chile Vamos queda la sensación de que Carter fue “utilizado” por los republicanos, ya que el ofrecimiento de ser la dupla de Aquella se mantuvo mientras estuvo vigente su intención de participar en las primarias, cruzada en que emplazó reiteradamente a Matthei.

Las razones que atan a Carter a Chile Vamos

Actualmente, la opción que tiene Carter para competir en la circunscripción que desea es Evópoli, partido que busca mantenerse vigente tras los magros resultados obtenidos en los últimos procesos electorales.

¿Qué une a Evópoli con Carter, quien ha mostrado un perfil más duro y se ha declarado admirador de Bukele? El cálculo en la tienda liderada por Juan Manuel Santa Cruz es que Carter podría asegurar un cupo en la lista que presentará Chile Vamos, en la que también figurarán los diputados Arturo Longton y Camila Flores (Renovación Nacional), María José Hoffmann y el diputado Andrés Celis (ex RN, ahora en la UDI).

Así lo confirma Celis a EL DÍNAMO: “Evópoli le ofreció al exalcalde Carter ir en un cupo por el partido. Me parece una propuesta inteligente, ya que podría asegurar un escaño para Chile Vamos, específicamente salir elegido por Evópoli. El exalcalde quedó en pensarlo y si finalmente acepta, Evópoli podría sumar un cupo”.

Otro aspecto en la decisión de Carter es el económico. Fuentes de la coalición advierten que quienes han respaldado financieramente sus campañas anteriores podrían reconsiderar su apoyo si se suma al Partido Republicano.

De hecho, este comentario ya circulaba en las filas de la coalición, donde se cuestionaba cómo Carter, siendo independiente, financiaría una campaña presidencial considerando que en las elecciones primarias no existe devolución de recursos por voto obtenido.

En el ámbito político, existe otro factor a considerar: cuánto electorado podría movilizar Carter hacia Republicanos, teniendo en cuenta que nunca ha participado en elecciones más allá del ámbito municipal. Según fuentes de la coalición, este es un elemento que el ex alcalde debe evaluar con detenimiento, disponiendo hasta agosto para tomar una decisión.