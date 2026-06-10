Los delitos que le imputa la Fiscalía a Raúl Torrealba y por los que pide 28 años de cárcel

La Fiscalía asevera que los ilícitos cometidos por Raúl Torrealba generaron un perjuicio al erario de la municipalidad de Vitacura de $766 millones.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó la presentación de la acusación en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, pidiendo al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una condena de 28 años de cárcel.

En el escrito presentado por el fiscal regional Francisco Jacir, a la otrora autoridad municipal se le imputan 29 delitos de fraude al fisco, seis delitos de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, uno de obtención indebida de devolución de impuestos y otro delito de lavado de dinero.

La Fiscalía asevera que los ilícitos cometidos por Raúl Torrealba generaron un perjuicio al erario de la municipalidad de Vitacura de $766 millones.

El abogado querellante por el municipio, Alejandro Espinoza, declaró a La Tercera que “la Fiscalía solicitó penas que sumadas alcanzan los 28 años de presidio efectivo, que por su extensión no admiten penas sustitutivas”.

“Como lo hemos señalado, este largo proceso se inició cuando asume como alcaldesa Camila Merino, quien apenas tuvo indicios de estos graves delitos, presentó inicialmente denuncia al Ministerio Público y luego nos instruyo presentar las querellas respectivas”, puntualizó.

Los mecanismos y métodos de Raúl Torrealba para defraudar

En su presentación a la Justicia, el Ministerio Público dio cuenta de los mecanismos utilizados por Raúl Torrealba para defraudar al fisco, donde destaca el uso de las subvenciones del programa Vitadeportes para desviar recursos. A esto se suman las concesiones del Consejo Local de Deportes.

En esta línea, el otrora jefe comunal le pedía a ex colaboradores la entrega mensual de entre 3 a 5 millones de pesos, causando un perjuicio fiscal de $528 millones.

Además, Torrealba creó lo que se llamó “fondo de imprevistos”, provocando una defraudación por $22.950.000, y se hizo con dineros de las fiestas de fin de año de Vitacura, “causando un perjuicio municipal de a los menos $80.000.000″.

Para ocultar estos hechos, el ex alcalde de Vitacura se valió de boletas y facturas por servicios no prestados “para justificar los desembolsos de los dineros recibidos, y así poder optar a conseguir nuevamente una subvención o la cuota correspondiente de las mismas, en tanto que otras fueron utilizadas con el mismo objeto ahora en la contabilidad de las propias organizaciones”.