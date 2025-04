Óscar Santelices, coordinador político de Tohá: “Nosotros no estuvimos haciendo ninguna presión para que Paulina Vodanovic se bajara”

Óscar Santelices, coordinador político de Tohá. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Óscar Santelices, coordinador político del comando de Carolina Tohá analiza lo que dejó la fallida candidatura de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y lo que viene para una tensionada centro izquierda que, al parecer, se cuadrará en su totalidad por la abanderada del PPD.

En entrevista con EL DÍNAMO, Santelices asegura que “la declinación de Paulina Vodanovic es un paso clave para la reunificación del Socialismo Democrático” y descarta cualquier tipo de presión del comando para que la carta del PS no fuera a la primaria oficialista.

“Nosotros del comando de Carolina no intervenimos”, dice Santelices.

—¿Qué factores cree que fueron determinantes para que Paulina Vodanovic finalmente terminara bajando su candidatura?

—Creo que hay una importante reflexión de la propia Paulina. Ella termina haciendo un gesto muy noble donde declina su opción, teniendo todo el derecho y habiendo sido proclamada por el Comité Central del Partido Socialista. Viendo que las condiciones para el Socialismo Democrático eran favorables y considerando cómo se figuraba en las encuestas y los posicionamientos, esto solo ayuda a este sector y me parece un gesto digno de destacar.

—¿Cómo recibieron esta noticia en el comando de Tohá? Hasta ayer, Vodanovic parecía aferrada a su candidatura, insistiendo en el legítimo derecho del PS y rechazando presiones

—La recibimos como una gran noticia, una noticia positiva. Nosotros no estuvimos haciendo ninguna presión para que Paulina Vodanovic se bajara. Lo dijimos hace algunas semanas cuando el Comité Central del PS tomó la decisión de tener su candidata, que se iba a competir en la primaria y eso es lo que estábamos haciendo. Lo que ha ocurrido hoy nos parece positivo, pero es algo que está en la decisión de la propia Paulina y del Partido Socialista.

—¿Hubo alguna negociación directa entre el PPD y el PS o entre los comandos para llegar a esta decisión?

—Nosotros del comando de Carolina no intervenimos en eso, puedo asegurarlo.

—¿El apoyo del Partido Radical inclinó definitivamente la balanza a favor de Tohá?

—Como dice Carolina Tohá, esta campaña es paso a paso. Lo de hoy del Partido Socialista es un paso muy importante que, sin desmerecer ninguno de los apoyos anteriores, era clave para la reunificación del Socialismo Democrático y eso sin duda lo valoramos.

—Hace algunas semanas Vodanovic había dicho que no existía una hermandad entre el PS y el PPD, y figuras como Camilo Escalona afirmaron que ya no existía la coalición. ¿Cómo se reconstruye esta relación tras estas semanas de campaña?

—En estos momentos electorales se dicen muchas cosas que son resultado de la tensión, el estrés y la posición en que te encuentras. Lo importante finalmente es hacia dónde converge todo. Y lo que vemos es que ha primado la racionalidad en la búsqueda de que solo con la unidad es posible conquistar la presidencia de Chile. Ese es el mérito que hemos visto del Partido Liberal, del Partido Radical, lo que estamos viendo hoy del Partido Socialista, y habrán otros, porque aquí lo que importa es seguir sumando. A pesar de los dimes y diretes, el rol del Socialismo Democrático es algo que supera a las personas y que tiene una trayectoria y una historia muy larga. Creo que eso es lo que se está reencauzando y es lo que va a permitir tener una alternativa muy potente.

—Usted menciona que “primó la racionalidad”. ¿Hubo un periodo de irracionalidad en estas por parte del PS?

—A ver, yo no voy a calificar si las decisiones que toma un partido son racionales o irracionales, porque hay requerimientos, hay reflexiones, hay debates, que importa reconocerlos y que los tienen en propiedad cada partido. Lo que yo digo es que hoy día se está retomando un cauce que, a pesar de estas diferencias, a pesar de visiones distintas, puede ir configurando lo que ha sido históricamente el Socialismo Democrático. Y eso es lo que vale.

—El senador Fidel Espinoza dio a entender que el PS debería dar su apoyo a Carolina Tohá, pero hizo un reparo importante: que deberían recomponerse las malas relaciones que dejó la candidata tras su paso como ministra de Interior. ¿Hay una conversación pendiente entre Carolina Tohá y el mundo socialista?

—Yo creo que es difícil vivir en función del pasado. Eso no indica que uno no tenga que mirar la historia, todas las cosas, grandes y chicas, pero aquí lo que importa es cómo vamos a encarar el futuro y lo que se nos está viniendo como desafío. Eso va a llevar a muchas conversaciones: Carolina Tohá va a conversar con gente del Partido Socialista, va a conversar institucionalmente y también con Paulina Vodanovic, y eso va a ocurrir. Podríamos hacer un inventario de cosas del pasado, pero eso no nos lleva a ningún lado. Lo importante es mirar hacia adelante.

—Ahora que está todo el Socialismo Democrático detrás de Tohá, ¿qué viene para la campaña?

—Mañana martes va a ocurrir un hecho importante. En la tarde, a las seis y media, ahí cerca de Alameda con Plaza Italia, se va a hacer una proclamación por el mundo independiente. Ya la han proclamado varios partidos, lo cual ha sido muy satisfactorio, pero esta será una proclamación desde el mundo independiente. Hay mucha gente que no milita en partidos y que le gusta y le cree a Carolina Tohá. Muchos dicen que Carolina Tohá nos da esperanza de poder construir un Chile unido y en paz. Entonces, recojo lo que dicen muchos independientes y creo que también eso tiene que estar presente. No pueden ser solo los partidos los que van a liderar esta candidatura, van a ser un eje gravitante, sin duda, pero aquí también el mundo independiente va a jugar un papel en el comando a nivel nacional y también en los territorios. Eso va a ser bien importante para el despliegue que vamos a tener después del miércoles en que se inscriben los candidatos.

—Con la eventual incorporación del Partido Socialista, ¿hay disposición de la candidata y del comando para integrar las propuestas del equipo político del PS en su campaña?

—Primero tiene que ocurrir que el Comité Central del PS hoy en la tarde lo resuelva. No es suficiente la decisión de Paulina, el Comité Central tiene que resolver. Así que de ahí vamos a saber exactamente cuál es la situación. Pero si todo ocurriera bien, deberíamos integrarnos todos. Yo creo que aquí, más que una sumatoria, es como una integración de todos. Obviamente que la propuesta del Partido Socialista en materia programática es muy relevante, el rol de (Óscar) Landerretche es clave en la mirada del programa, y Paulina es muy importante. Con ese esfuerzo esto avanza, sin duda.

—Sobre la figura de Paulina Vodanovic, ¿la ven como un activo que podría cumplir alguna labor en la campaña, considerando que es presidenta de partido y tiene un liderazgo fuerte en el socialismo?

—Sí, sin duda. Es presidenta del partido y además es senadora. Sin ninguna duda, todos van a cumplir una tarea importante en el comando.

—Retomando el tema del Socialismo Democrático, ¿ cree que la declinación de la candidatura de Vodanovic fortalece al conglomerado o simplemente evita una fractura mayor?

—No, yo creo que al final las cosas han llegado a un grado de acuerdo y de convergencia muy necesario, muy útil. Yo no me quedo con los pocos días en donde estuvieron estos conflictos directos, que son propios de los acomodos en fuerzas políticas, aunque sean difíciles de ver. Yo me quedo con el resurgir, con la reagrupación de todo el Socialismo Democrático. Y eso significa que habremos dado un paso muy sustantivo en lo que han sido estos días de campaña.

— Usted menciona el mundo socialdemócrata y el mundo independiente, pero quizás falta alguien: la Democracia Cristiana, socio histórico del Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD. ¿Aspiran a que de aquí al miércoles pueda haber un gesto desde la DC hacia la candidatura de Tohá?

—Nos gustaría muchísimo que la Democracia Cristiana pueda hacerse parte de la candidatura, que ya tiene una larga historia y trayectoria. Nos gustaría mucho, pero son resoluciones que la DC tiene que tomar y no voy a indicarles por la prensa lo que tienen que hacer. Digo que nos gustaría, sin duda me gustaría, pero es un hecho que ellos deben meditar, reflexionar y tomar a la luz de todo lo que está ocurriendo.

—Hoy en día, ¿la candidatura de Carolina Tohá es la mejor posicionada para la primaria del oficialismo?

—Bueno, sí, al parecer, lo dicen todas las encuestas que uno lee, lo dicen en la calle. Me ha tocado acompañar a Carolina y ver a distintos ciudadanos comunes y corrientes, hombres, mujeres, jóvenes, acercarse y decirle: “usted tiene que ser nuestra presidenta de Chile”. Y eso no solo en Santiago, eso es una fuerza. Yo creo que tenemos a la mejor candidata.

—Mirando más allá de la primaria, ¿cómo planean revertir este escenario que se ve más bien inclinado hacia la derecha?

—Lo que nos preocupa a nosotros en el país, en Chile, es que podemos tener de verdad una regresión conservadora, una pérdida de derechos que han ganado mujeres y hombres de este país. Y eso nos preocupa. No porque pueda ganar un gobierno de derecha, porque la alternancia ya la hemos conocido en este país. Pero el presidente de derecha que ganó dos veces, no olvidemos que votó por el NO en el plebiscito de Pinochet. Hoy día no es así: todos los que están ahí son a favor de Pinochet. Y además, hay un discurso claramente barbarista y muy regresivo hacia muchas políticas de bienestar y de soporte a la gente. Eso nos preocupa. Estamos en un espacio difícil, no es solo de Chile, también ocurre en otras partes del mundo, pero por eso es muy importante la unidad de todas las fuerzas progresistas y de las fuerzas que creen en un sistema de bienestar y en una socialdemocracia que avance este año.