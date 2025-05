Caso Procultura: PDI interceptó llamada telefónica de Boric y Gobierno descartó vínculo con la causa

Presidente Gabriel Boric. Agencia Uno.

La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió este jueves a los pinchazos que se realizaron en el marco de la investigación del Caso Procultura, luego de que un reportaje de Ciper haya revelado que la PDI habría grabado una conversación en la que formó parte el presidente Gabriel Boric.

“La verdad es que no nos podemos referir mucho a ello porque no conocemos los antecedentes que hay detrás”, partió diciendo la secretaria de Estado. A lo que añadió: “Lo que sí podemos decir es que no ha existido ninguna notificación al presidente que nos permita suponer que él tenga algún papel en esta causa”.

En cuanto a la grabación que habría realizado la PDI, esta correspondería a una llamada entre Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, ex esposa de Alberto Larraín, fundador de Procultura. Esta llamada dataría de octubre de 2024, cuando Huneeus tenía su teléfono pinchado en el marco de las diligencias del caso.

Qué dijo el Gobierno sobre interceptación de llamada de Boric en uno de los pinchazos por investigación del Caso Procultura

En este sentido, Aisén Etcheverry comentó que “es de público conocimiento que Josefina Huneeus trató al presidente en el 2018 cuando él era diputado y se dio a conocer esto, que también es de público conocimiento, el trastorno obsesivo compulsivo. Ella fue su psiquiatra en ese momento“.

Tras ello, la vocera de Gobierno criticó las numerosas filtraciones que se han producido en diversas causas en los últimos meses. “Creo que todos, la Fiscalía, el gobierno, los parlamentarios, la sociedad en su conjunto, estamos de acuerdo en que no es bueno“, expuso.

Siguiendo en esa línea, sostuvo que “hay una ley que tiene que aplicarse, hay normas respecto de esto, y efectivamente no contribuyen a que las causas avancen de buena manera“.

Sobre la legalidad de las grabaciones de las llamadas telefónicas, la ministra aseveró que “la legalidad de una escucha telefónica la determina un tribunal de justicia en un trabajo que hace con la Fiscalía y por lo tanto, no tenemos absolutamente ningún antecedente para referirnos a nada de lo que señala esa nota, porque es simplemente un trascendido“.

“La investigación tiene que seguir su curso, y como le señalaba, hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna notificación que dé cuenta de que el presidente tiene algún rol en esta causa“, sentenció Etcheverry.