La llamada del presidente Gabriel Boric con ex esposa de fundador de ProCultura: reconoce cercanía y sondeos de Alberto Larraín como ministro

La conversación interceptada por la PDI al teléfono de Josefina Huneeus da cuenta de la preocupación por parte del mandatario de la información que entregaría el ex siquiatra.

Detalles del contenido de la conversación entre el presidente Gabriel Boric con su amiga y siquiatra, Josefina Huneeus, ex esposa de Alberto Larraín, creador de la extinta fundación ProCultura sujeto a investigación por parte del Ministerio Público por presunto fraude al fisco en una de las aristas del Caso Convenios se dieron a conocer durante esta jornada. Se trata de uno de los diálogos interceptados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según reporteó T13, el motivo de la llamada, con fecha 14 de octubre de 2024, tenía como objetivo conocer la información que podría desencadenar el caso ProCultura.

“Es cierto que lo pensé y lo debemos de haber conversado y después creo que le ofrecí ser, como ponte tú, subsecretario de Evaluación Social“, reconoció el mandatario en el intercambio respecto a la posibilidad de incluir a Alberto Larraín en su gabinete.

La conversación inició por parte de Boric, quien le dijo a Huneeus que la llamaba “por dos cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender, y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando“.

“Si entiendo mucho, una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio, ¿es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada?”, respondió la siquiatra.

El mandatario indicó que no sabía si estaba “siendo grabado”, aunque para ese momento sentía que “no hay nada que esconder“.

“Creo que estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida”, continuó Huneeus, agregando que en ese momento había comentado el caso con penalistas para analizar la gravedad de los antecedentes.

“Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota…”

El diálogo entre Borci y Huneeus siguió sobre la información que Alberto Larraín le facilitó a Fiscalía.

“Entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando… es un despelotado. O sea, no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper IPhone, no tengo idea”, reconoció Huneeus.

“O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé”, replicó Boric sobre su relación con el fundador de ProCultura.

“Saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hue… con eso“, agregó el mandatario.

Tras la confirmación por parte del mandatario de haber pensado en ofrecer el ministerio de Desarrollo Social a Larraín, explicó porqué nunca se hizo efectivo: “Lo pensé en algún momento para MIDESO y la lzkia me lo bloqueó“.

Finalmente, la psiquiatra respondió: “La Izkia, sí po que me llamó a mí. Me llamó a mí y me preguntó y yo le dije -en la confianza- y de ahí la lzkia lo bloqueó (…) es muy sabia en eso”.