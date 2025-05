Ministro Grau respaldó a subsecretario de Pesca pese a que presentó datos falsos en Ley de Fraccionamiento Pesquero

El ministro Grau, que fue declarada “persona no grata” por alcalde de Talcahuano, reconoció que “es cierto que el dato que presentó el subsecretario no correspondía”.

Ministro Nicolás Grau. Agencia Uno.

Este viernes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras erróneas sobre la captura de merluza común el año anterior durante la comisión mixta por la Ley de Fraccionamiento.

Esto, luego de que la empresa pesquera PacificBlu, con operaciones en la Región del Biobío, anunciara que cerrará sus actividades en enero de 2026. El gerente general de la empresa, Marcel Moenne, sostuvo que Salas planteó que el sector industrial solamente pescó el 61% de la cuota del año pasado. Sin embargo, según él, el porcentaje correcto era del 93% a nivel sectorial y ellos como compañía alcanzaron incluso el 99%.

Nicolás Grau respaldó a subsecretario de Pesca tras entregar datos falsos

Bajo este contexto, el ministro Nicolás Grau, que fue declarada “persona no grata” por el alcalde de Talcahuano, conversó con Radio Bío Bío en Concepción y expuso que “más allá de las intencionalidades que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario era un dato que no correspondía“.

A lo que agregó: “En las discusiones anteriores, en general, porque lo había presentado ya la industria, el dato que se manejaba es de sobre el 90%. Por lo tanto, es importante también que tengamos una conversación con todos los datos sobre la mesa… eso es cierto”.

Pese a lo anterior, el titular de Economía respaldó a Julio Salas, aclarando que “no hubo ninguna intencionalidad en ese caso y, además, el problema que acabo de plantear antes, que es esta discusión y esta diferencia que existe entre las Cámaras, existieron antes de que se presentara este dato”.

Además, el secretario de Estado manifestó que este viernes sostendrá una reunión con PacificBlu, en la que espera “tener más claridad respecto a qué condiciones, esta empresa, podría continuar su operación y que esto sea lo más transparente posible”.

Esto, teniendo en cuenta que la comisión mixta por el fraccionamiento pesquero aprobó asignar el 52% de la cuota de merluza común a la pesca artesanal y el 48% al sector industrial.

“Es lamentable que se haya presentado ese dato, pero yo creo que centrar la conversación en ese punto en particular, probablemente, no nos va a ayudar a encontrar una solución”, cerró Nicolás Grau.