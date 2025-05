“Contigo será imposible el olvido”: la estrecha relación entre Pepe Mujica y Gabriel Boric

Boric y Mujica mantuvieron su última reunión en febrero de este año. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica, quien falleció este martes una semana antes de cumplir 90 años de edad, nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Pese a sus casi nueve décadas de vida, mantuvo una estrecha relación con el presidente chileno Gabriel Boric, más de 50 años menor.

En febrero pasado ambos sostuvieron el que fue su último encuentro, cuando el mandatario nacional visitó a Mujica en su residencia en las afueras de la capital uruguaya, pocas semanas después que el charrúa confirmara que no seguiría con los tratamientos médicos, tras ser diagnosticado con cáncer de esófago.

La admiración de Boric por el ex mandatario uruguayo es de larga data, pero el vínculo entre ambos se consolidó luego de que el primero decidió aceptar el reto de presentar su candidatura presidencial en 2021.

El 24 de julio de ese año Mujica saludó al postulante a La Moneda tras imponerse al comunista Daniel Jadue en las primarias de Apruebo Dignidad.

“No te vayas a olvidar que esto es de muchos, que hay que juntar y juntar. Y el problema histórico de la izquierda es la dificultad para juntarse“, le dijo el ex mandatario uruguayo en aquella oportunidad.

Luego, en octubre de ese año, poco antes de la elección presidencial en Chile, Mujica y el candidato de Apruebo Dignidad hablaron por videoconferencia y abordaron algunos temas que debería enfrentar Boric si triunfaba en los comicios, como finalmente ocurrió. La velocidad de los cambios, la migración, la crisis climática y los nuevos desafíos de la izquierda fueron algunos de ellos.

La admiración de Boric por el ex presidente de Uruguay

Un mes antes de que Gabriel Boric asumiera el poder en marzo de 2022, ambos mantuvieron un encuentro otra vez mediante una videollamada, durante la cual el presidente electo expresó su admiración por el ex jefe de Estado.

“Nos hablamos hace un tiempo, nos hemos encontrado un par de veces y Pepe sabe que es un referente para nosotros. Sus consejos fueron bien escuchados: avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones”, manifestó Boric, a lo que Mujica respondió asegurando que “tengo confianza en tu capacidad, tienes viento fresco, de tener una visión más abierta del mundo progresista“.

“Ese es tu trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?”, complementó el ex presidente.

Antes de que terminara ese año Mujica visitó Chile y al referirse al recién asumido mandatario sostuvo que “me siento amigo del Presidente (Boric); por lo tanto, hagan los descuentos de mi subjetividad política. Es un hombre joven, muy joven, que tiene una energía formidable y me parece que tiene buenos sentimientos. Pero la realidad es compleja, muy compleja y tiene por delante una lucha complicada”, admitió en ese momento.

Posteriormente, en septiembre de 2023, con motivo de los 50 años del golpe de Estado de 1973, Pepe Mujica visitó nuevamente el país, oportunidad en la que se reunió otra vez con Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. Tras la cita, el ex presidente uruguayo le dio las “gracias por recibirnos”.

“Los humanos necesitamos esperanza; por lo tanto, a pesar de todos los pesares, soy optimista, vale la pena vivir la vida al tope y sepan, los más jóvenes, que triunfar en la vida y levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae en el trabajo, en el amor, es humano“, manifestó.

El último encuentro entre Gabriel Boric y Pepe Mujica

La última vez que Pepe Mujica y Gabriel Boric se reunieron, en febrero de este año, conversaron por más de una hora, tras lo cual el ex mandatario uruguayo le envió un mensaje a los chilenos: “Gracias al pueblo chileno, a los que están a favor y a los que están en contra“, comenzó sus palabras.

“La democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo; para estar de acuerdo nos quedábamos con un rey. Se precisa la democracia para tener la libertad de decir lo que uno piensa. Las sociedades aprendieron, después de mucho sufrir, que había que respetar las opiniones diferentes y tener un marco“, añadió.

Y concluyó que “no es plata lo que nos falta; nos falta corazón, nos falta compasión, amor a la vida y también a los demás“.

En la oportunidad, Boric y Mujica plantaron un olivo en la chacra a la que se fue a vivir el ex mandatario charrúa tras dejar el poder.

Las palabras de despedida del presidente chileno a su amigo

Este martes el presidente Gabriel Boric empleó su cuenta de X para despedir a su amigo y destacó que “contigo será imposible el olvido”.

“Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo. Pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor –pasito a pasito para no desbarrancarnos, como nos decías-, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando“, partió su mensaje.

“Te vas físicamente, pero te quedas para siempre. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá“, añadió.

Luego le envió “un abrazo gigante a Lucía que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste, y al mundo entero que te tomo prestado“.

“Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido“, concluyó el mensaje del presidente Gabriel Boric.