Paulina Núñez y Desbordes en la mira: voceros de Matthei enfrentan sus primeros roces con Chile Vamos

A finales de abril, Evelyn Matthei presentó su equipo de campaña, el cual está compuesto por un nutrido grupo de voceros, integrado por alcaldes y parlamentarios de Chile Vamos, lo que generó algunos recelos respecto a eventuales problemas de coordinación ante tantas voces.

Uno de los que planteó esta postura fue Hugo Herrera, académico del Instituto de Filosofía de la UDP y reconocido analista de la derecha, quien en entrevista con EL DINAMO expresó que “nombrar tantos voceros es como poner una piñata. Tú le pegas a la piñata y sacas lo que quieres. Los más felices deben ser los periodistas que pueden pegar y obtener declaraciones de lo más variadas”.

Los dichos de Herrera se corroboraron en los últimos días, ya que la senadora Paulina Núñez y el alcalde Mario Desbordes, ambos RN y parte del equipo de voceros de Matthei, provocaron una controversia al interior de Chile Vamos, donde incluso surgieron peticiones de salida.

La primera en salir al ruedo fue la senadora Núñez, quien provocó el enojo de la UDI al indicar el fin de semana que “trabajamos para llegar a un Socialismo Democrático que hoy se siente huérfano”.

Ante esta declaración, Eduardo Cretton, vicepresidente del gremialismo, cuestionó la postura de la parlamentaria e incluso pidió su salida del equipo de Evelyn Matthei.

“Esta gente vive en Narnia. Paulina Núñez debería renunciar como vocera. Nuestro proyecto no puede estar más alejado del socialismo democrático. Como UDI no vamos a renunciar a representar una derecha moderna y coherente con sus principios”, sostuvo el ex convencional en sus redes sociales.

La senadora Paulina Núñez acusó el golpe y rápidamente salió a aclarar el alcance de sus declaraciones, planteando a La Tercera que las críticas internas se deben manejar a nivel interno para no afectar a Matthei.

“Es normal que se produzcan diferencias de opiniones, cuñas más, cuñas menos, o descoordinaciones si alguien quiere mirarlo así, que no es el caso. Pero cuando eso se produzca, si no somos capaces de lavar la ropa sucia en casa, la única perjudicada es la candidata Evelyn Matthei”, explicó la parlamentaria.

El fuego amigo de Mario Desbordes a su propio comando

Pero quien también se sumó a la controversia fue el alcalde Mario Desbordes, quien en entrevista con La Segunda se mostró crítico con el rumbo tomado por la candidatura de la ex alcaldesa de Providencia y el rol jugado hasta ahora por su comando, del cual forma parte, luego que los últimos sondeos mostraran un empate entre Matthei y José Antonio Kast.

“Lo que me preocupa es que Chile Vamos esté a la altura. Hasta ahora veo a Chile Vamos pasmado, dormido, sin moverse, más preocupado de la pelea contingente que de la elección de fines de año. Ojalá Chile Vamos, sus parlamentarios, sus dirigentes a nivel nacional, empiecen a pararse del asiento y a hacer campaña, ya es el momento”, expresó el alcalde de Santiago, contraviniendo la orden interna de no hacer eco de lo informado por Cadem.