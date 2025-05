Eutanasia y aborto: las deudas de la Cuenta Pública 2024 que el oficialismo planea cobrarle a Boric

Presidente Gabriel Boric en la cuenta pública

“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que, durante el segundo semestre de este año (2024), ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder”.

Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric comprometió en la Cuenta Pública 2024 el ingreso del proyecto de aborto sin causales. Ad portas de una nueva alocución presidencial y a casi un año del compromiso, el Ejecutivo aún no ingresa el proyecto de ley.

La razón para no ingresar el proyecto, según se ha argumentado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es el retraso de la toma de razón por parte de Contraloría del reglamento para complementar la ley de aborto en tres causales.

Sin embargo, desde las bancadas del oficialismo ya han comenzado a presionar para que en la próxima Cuenta Pública —a realizarse el próximo 1 de junio— el mandatario no sólo renueve su compromiso para ingresar el proyecto, sino que dé certezas sobre cuándo será ingresado el proyecto.

Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Daniella Cicardini (PS) cuestiona que “ha pasado casi un año desde que el presidente Boric se comprometió públicamente a avanzar en el proyecto de aborto legal y hasta ahora no hemos visto avances concretos”.

Asimismo, la parlamentaria socialista asegura que si el presidente no lo presenta, ella lo hará: “Si el Gobierno no presenta el proyecto, lo presentaré yo. Porque no se trata solo de voluntad política, se trata de convicción y coherencia con las luchas que hemos abrazado por décadas. Las mujeres no pueden seguir esperando”, apunta.

Para el oficialismo, pero en particular para el Frente Amplio, el compromiso de presentar el proyecto de aborto libre es un tema particularmente importante, puesto que no sólo implica una promesa de campaña, sino que también el partido ha estado vinculado directamente con el movimiento feminista que ve como una “obligación” avanzar en la materia en el actual mandato.

Así lo hace presente la diputada Maite Orsini (FA) quien plantea que “lo que está en juego aquí no es sólo una promesa presidencial, sino la materialización de un derecho básico: que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos sin ser tuteladas por el Estado o por prejuicios religiosos”.

Y añade: “Espero que en la próxima Cuenta Pública se reafirme ese compromiso, porque se trata de un tema de justicia, de dignidad y de libertad. Las mujeres no necesitamos permisos para decidir sobre nuestros cuerpos; lo que necesitamos es que el Estado respalde esa decisión, que garantice el acceso”.

La diputada Carolina Tello (FA), se suma al emplazamiento al Ejecutivo señalando que “el tiempo para cumplir ese compromiso es ahora. La próxima Cuenta Pública debe ser el momento en que se anuncie con claridad el ingreso del proyecto”.

“Las niñas y mujeres no pueden seguir esperando. Sabemos que el escenario legislativo es complejo, pero instalar este debate es una responsabilidad ineludible del Estado con los derechos humanos. Avanzar en este periodo aún es posible si existe convicción, claridad en los tiempos y voluntad de diálogo. La historia recordará quiénes estuvieron a la altura de este desafío”, apunta Tello.

En todo caso, en el oficialismo tienen presente que es prácticamente imposible que la ley vea la luz bajo la actual administración. ¿El motivo? Los estrechos tiempos legislativos en la agenda que ha trazado el Gobierno para su último año de mandato y la correlación de fuerzas parlamentarias: en ambas cámaras no están los votos al constatarse que la DC no apoya la idea de legislar la materia.

Eutanasia estancado en el Senado

El otro proyecto comprometido por el presidente Gabriel Boric en su pasada Cuenta Pública fue el de eutanasia, el cual nació de una moción parlamentaria en 2011 y que desde entonces no ha tenido avances significativos en el Congreso.

Hoy, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud del Senado, instancia en que se le ha retirado y repuesto la suma urgencia en 15 ocasiones sin resultados.

Eso, en el papel, sería el cumplimiento que adoptó Boric el año pasado cuando indicó que “pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”.

En el oficialismo, sin embargo, reclaman que sólo una parte —la administrativa— fue cumplida por el presidente, ya que el proyecto no estaría en las prioridades de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

De hecho, uno de los principales impulsores del proyecto, el diputado Vlado Mirosevic (PL), cuestionó a la secretaria de Estado apuntando a que no ha hecho las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la promesa del jefe de Estado.

“La ministra es la responsable, porque el presidente de la República, quien asumió un compromiso con esta ley —me consta y lo creo genuino—, está de acuerdo con avanzar con esta ley ahora. Y la ministra es la encargada del gobierno en este asunto. Ella es la persona a la cual el Presidente le asignó la responsabilidad. Y en casi un año desde la última Cuenta Pública no hemos visto un avance en la tramitación”, dijo en conversación con La Tercera.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) acusó en declaraciones a EL DINAMO que “la semana pasada el Ejecutivo renovó la urgencia del proyecto. ¿Cómo avanza la tramitación? ¿Hay plazos estipulados para comenzar a discutir o eventualmente votarlo?”

“El proyecto de ley ya tenía una tramitación lenta, quisiéramos que fuese mucho más ágil y en esto hay que hacer de verdad o mea culpa porque este es un proyecto muy importante que permite dignidad al momento de morir, está en segundo trámite pero muy retardado respecto a la Cámara de Diputados y esto requiere un esfuerzo transversal. No puede haber un ideologismo que impida discutir sobre el fin de la vida. Yo espero que el Ejecutivo no solo renueve la urgencia sino que además se le dé toda la profundidad que requiere más allá de las palabras por lo que significa en el siglo XXI en Chile hoy día tomar una discusión en serio como esta que es la vanguardia de muchos países del mundo”, expresó el parlamentario.

En esta línea, el legislador socialista planteó que “el compromiso del Ejecutivo en esto ha sido parcial porque si bien es cierto no puede obligar a tratar un tema pero las urgencias las podría manejar de mejor manera aún para que esto esté en la tabla permanente de la Comisión de Salud. Hoy día yo creo que hay condiciones para que eso ocurra y aquí no hay nada perdido todavía pero yo sí pido que haya claridad en la selección de los proyectos que el Ejecutivo quiere sacar en los 10 meses que quedan de gobierno en materia de salud y uno de ellos es este y no tendría por qué perderse”.