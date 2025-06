Matthei abre nuevo flanco contra el FA por el 18-O: “Tienen que dar cuenta de su actuación en esa época”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, abrió un nuevo flanco de polémica con el Frente Amplio, está vez poniendo como foco lo sucedido en el estallido social, tomando como ejemplo lo expresado en su momento por Óscar Landerretche contra el FA y el PC.

“Todas las personas saben que después del estallido social su vida ha cambiado para peor. El estallido social lo único que hizo fue traerles problema”, acusó la ex alcaldesa de Providencia.

En esta línea, lanzó sus dardos al FA y aseveró que “claramente aquí hay sectores políticos que tienen que dar cuenta de su actuación durante toda esa época, como bien lo señaló Óscar Landerretche”.

Ante este emplazamiento, el diputado Gonzalo Winter, precandidato del conglomerado, respondió que “aunque algunos prefieran no verlo, la desigualdad estructural sigue siendo uno de los grandes problemas de Chile”.

“Y cuando hoy duelen los problemas de seguridad, estos se agravan por la desigualdad. Y cuando duele el alza del costo de la vida, esto empeora por la desigualdad. Lo que se expresó en octubre de 2019 fue la voz de un país que se cansó del abuso y la desigualdad”, recalcó el parlamentario.

Matthei – FA: una relación marcada por los desencuentros

Esta no es la primera vez que Evelyn Matthei se ve envuelta en una controversia con el Frente Amplio y en especial con su abanderado, Gonzalo Winter, ya que el parlamentario acusó en su momento a la otrora jefa comunal de realizar campaña fuera del plazo legal.

“En esta campaña tenemos toda la intención de ir a discutir de frente, con quienes mienten y con quienes no hacen lo correcto, que en este caso, la campaña de Matthei está haciendo actos ilegales porque no está dentro del tiempo legal para hacer campaña, y como dijo nuestro candidato, no hace lo que corresponde, no se ajusta a la legislación. Y en ese sentido, vamos a pedirle al Servel que haga su trabajo”, sostuvo Gael Yeomans, jefa de campaña de Winter.

Frente a estas acusaciones, Diego Paulsen, generalísimo de Matthei, apuntó que “basta de noticias falsas. Basta de políticas sucias. Yo entiendo que necesitan subir en las encuestas, pero no a costa de Evelyn Matthei”.

El segundo episodio ocurrió cuando la militante UDI mandó a callar a la vocera de Gobierno por defender que Punta Peuco se convierta en una cárcel común, ante lo cual Winter puntualizó que “volvió la Evelyn Matthei de los garabatos, los exabruptos, de los gritos, sin embargo creo que esa Evelyn Matthei no es la mejor para gobernar el país”.