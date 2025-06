Senado toma distancia de Cámara Baja y no investigará a legisladores por Caso Licencias Médicas

Mientras en la Cámara de Diputados se acordó dar a conocer los nombres de los legisladores que viajaron al exterior mientras estaban con licencias médicas y en el Senado se presentó un proyecto de ley para destituir a aquellos funcionarios públicos que utilicen licencias fraudulentas, el presidente de la Cámara Alta, José Miguel Ossandón, aseveró este jueves que en el caso de los senadores “no hay nada que investigar”.

Tras el informe de la Contraloría que dio cuenta que más de 25 mil funcionarios salieron de Chile mientras contaban con licencias médicas entre los años 2023 y 2024, la Cámara Baja decidió abrir una investigación por el eventual mal uso de este tipo de licencias por parte de diputados, quienes trabajan para ellos y otros funcionarios del Congreso.

De acuerdo con lo detallado por el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, las tres indagatorias se realizarán de forma paralela y afectarán “a los que somos servidores públicos; a los trabajadores parlamentarios, que se rigen por un sistema diferente, y, finalmente, a los parlamentarios. En los dos primeros casos, la Secretaría General tiene competencia”, explicó.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), aseveró que “el caiga quien caiga se va a hacer presente, vamos a hacer una investigación acuciosa y seria“.

Cámara revelará los nombres de quienes salieron del país mientras estaban con licencias médicas

En esa línea, Miguel Landeros confirmó que se acordó que una vez terminada la indagatoria se darán a conocer los nombres de los diputados salieron del país mientras estaban con licencias médicas.

“En el caso de los parlamentarios, expresamente se acordó que al final de la recomendación de los antecedentes y el informe de la Secretaría se van a dar a conocer todos los casos que tengamos a la opinión pública“, detalló.

En cuanto a los trabajadores y funcionarios, Landeros dijo que “se debe respetar ese secreto y esa reserva, sin perjuicio de que los números generales los vamos a dar a conocer“.

Por qué el Senado no indagará a los legisladores de la Cámara Alta

Consultado sobre la opción de que en el Senado también se lleve a cabo una investigación para comprobar si hubo legisladores que viajaron fuera del país mientras estaban con licencias médicas, el presidente de la Cámara Alta, José Manuel Ossandón (RN), confirmó que ya se detectó a 14 trabajadores en esa situación, pero recalcó que los parlamentarios no son parte de la indagatoria.

Al explicar la razón de aquello, Ossandón planteó que “no existe la licencia de los senadores (…) como no tenemos licencia, no hay ninguna licencia presentada, por lo tanto, no hay nada que investigar“, según consinó Emol.

“Aquí lo que se investiga es si alguien tuvo licencia falsa y salió a viajar. Aquí no hay ninguna licencia presentada por ningún senador, por lo tanto, no existe ese caso“, manifestó.

Ahondó en el tema y precisó que “nosotros no tenemos contrato de trabajo. Eres designado por un cargo. Es como que el Presidente de la República presentara una licencia, el Presidente no presenta. Así lo dice la ley, nosotros cumplimos con la ley“, planteó.

Luego descartó que aquello se deba a una falta de control y sostuvo que “yo tengo que trabajar sábado y domingo, ¿Marco tarjeta? ¿Le aviso a alguien? Yo casi todos los días cuando estoy acá llego casi a las 12 de la noche a mi casa ¿Me pagan horas extra? No, no tengo horas extra (…) nosotros no tenemos un horario, tenemos un cargo“, concluyó.