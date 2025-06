FOTO – El día que Jorge Correa Sutil apareció vestido de Batman en La Moneda

El ex subsecretario del Interior durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, se manifestó extrañado luego de que una imagen suya disfrazado de Batman fue incorporada en la franja del precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y manifestó que “nunca he sido acusado de ninguna irregularidad, exceso ni abuso“.

El abogado se refirió de esa manera al segmento de la franja televisiva del diputado, en la que se lo apuntó como una de las figuras políticas que hicieron de Chile un país que “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos“.

“Me entristece la campaña del Frente Amplio. A mí esa mirada maniquea entre buenos y malos chilenos, que era el discurso tan pinochetista, me parece una cuestión que nos retrotrae a un enfrentamiento más que a una discusión de propuestas“, manifestó este viernes Correa Sutil, durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

“Eso en la franja de Winter a mí me pareció particularmente negativo (…) para la amistad cívica y para el entendimiento de la centroizquierda“, sostuvo el militante de la Democracia Cristiana y quien ya entregó su respaldo a la candidatura de Carolina Tohá (DC).

El día que Jorge Correa Sutil llegó a La Moneda vestido de Batman

La imagen incorporada en la franja electoral de Gonzalo Winter mostró al entonces subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, cuando llegó a La Moneda vestido de Batman el 29 de agosto de 2002, durante el mandato de Ricardo Lagos.

En aquella oportunidad los funcionarios del Ministerio del Interior celebraron con disfraces los 165 años de la Secretaría de Estado.

En la oportunidad Correa Sutil, que en razón de su cargo estaba encargado de la seguridad en el país, manifestó que “Ciudad Gótica puede estar tranquila“.

“Ciudad Gótica ha estado en peligro. Ha habido muchachas desnudas como Baby Vamp, ahora Guasón ha querido dejarnos sin agua. Pueden estar tranquilos incluso los hombres de negro, pueden permanecer tranquilos. Ciudad Gótica está a cargo de Robin y yo“, dijo a continuación.