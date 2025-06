Los incómodos apoyos a Carolina Tohá que irritaron a Jeannette Jara, Gonzalo Winter y a sus comandos 

Carolina Tohá es apoyada por la DC. AGENCIA UNO.

Durante los últimos días el economista Óscar Landerretche (PS) y el presidente de la DC, Alberto Undurraga, oficializaron su respaldo a la candidatura presidencial de Carolina Tohá, abanderada del Socialismo Democrático.

Ambos apoyos, sin embargo, causaron molestias en los otros candidatos del oficialismo. Particularmente en Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC). ¿La razón? Tanto Landerretche, asiduo crítico del FA y del Gobierno de Gabriel Boric, como Undurraga, ex candidato presidencial, manifestaron que, en caso de que Tohá no gane la primaria, no apoyarán al (o la) vencedor de ésta.

“A estas alturas de mi vida y con el comportamiento que ha tenido la gente en política, olvídense de los cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado y hecho tantas tonteras tantas veces, como las de los últimos años, no hay cheques en blanco”, dijo el economista del PS a La Segunda, descartando apoyar a Winter o Jara si es que triunfan sobre Tohá.

En la DC, en tanto, han reiterado que la única forma de “converger” con el oficialismo es a través del Socialismo Democrático. De hecho, en la falange plantean que, en la eventualidad de que Tohá no salga airosa en la primaria, se reactivará la opción de llevar un candidato propio.

“Nosotros no hemos renunciado 100% a levantar una candidatura presidencial. Luego de la primaria del oficialismo, será la Junta Nacional la instancia que deberá resolver qué es lo que acuerda la DC”, dijo a EL DÍNAMO el vicepresidente de la DC, Óscar Ramírez, el pasado 20 de mayo.

En ese sentido, desde los comandos de Winter y Jara resienten que Tohá se está “rodeando” de personeros que “no caminan la senda de unidad” que la alianza de Gobierno requiere construir de cara a una presidencial que se ve cuesta arriba.

De hecho, este martes en el cónclave de Cerro Castillo, el mandatario reiteró su deseo de que el oficialismo compita en conjunto en la elección parlamentaria, con una lista que aglutine desde el PC hasta la DC.

Sin embargo, estos apoyos “ambiguos”, dicen en el oficialismo, representan un obstáculo para ese objetivo.

La queja de los demás candidatos y sus comandos

La fricción provocada por los respaldos a Carolina Tohá se hizo notar en las palabras de los mismos abanderados y su comandos que reiteraron el emplazamiento a la abanderada de la centro izquierda para que “ordene” sus filas y logre un respaldo al candidato que salga ganador de la primaria.

Así lo hizo ver Jeannette Jara, quien apuntó que “las primarias son pactos de honor” y que es “complejo tener primarias con aliados que están solamente cuando ganan”.

Sobre la DC, en tanto, la candidata del PC y Acción Humanista, señaló que “tanto con Alberto Undurraga como con Eric Aedo estuvimos mucho tiempo trabajando en distintas materias. Yo creo que es una posición que tiene más que ver con algo electoral —el no plegarse a su candidatura si es que gana— (…) Yo creo que los partidos en general tienen que hacer sus propias propuestas, más que basarse en distanciarse de otros por ideas o por prejuicios. Yo, la verdad, en todo el tiempo que trabajé con la DC, trabajé bastante bien y espero que, si gano la primaria, me apoyen”.

Gonzalo Winter, por su parte, fue más allá y relacionó el apoyo de la DC a Carolina Tohá a una pulsión por revivir la Concertación.

“Buscar recetas del pasado, mirando con nostalgia hacia atrás, buscando resucitar a la Concertación, no traerá las respuestas que necesitamos para el hoy y el mañana”, cuestionó el candidato.

Requerido por EL DÍNAMO, el secretario general del FA, Andrés Couble, sostiene que “lo de la Democracia Cristiana resulta algo extraño que hagan un llamado a apoyar una candidatura a la cual esos propios militantes no van a poder votar. Pero más allá de personas particulares que ponen en duda el apoyo a otras candidaturas si no gana la que ellos prefieren, que me parece no es la forma de construir coalición, yo esperaría que sea Carolina Tohá y los partidos que firmamos un pacto de primaria quienes se desmarquen de esas posiciones”.

Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo y vocera de Jara, también cuestionó la manera en que la DC decidió apoyar a la ex ministra del Interior vetando de inmediato a su candidata y la carta frenteamplista.

“Creemos que la unidad no puede ser parcial ni transitoria. Lo que nos pide la ciudadanía es que, tras las primarias estemos a la altura, que pongamos el proyecto colectivo por sobre los cálculos individuales. Por eso nuestro llamado es a que avancemos con generosidad, entendiendo que la unidad de la izquierda y el progresismo en primera vuelta no es una opción, es una necesidad para enfrentar con fuerza los desafíos del país”, comentó a EL DÍNAMO la alcaldesa.