Jeannette Jara y su alza en encuestas previo a Primarias 2025: “No se nos pueden subir los humos a la cabeza”

Las Elecciones Primarias del oficialismo comienzan a tomar forma. Este sábado el Servel dio a conocer el listado definitivo de vocales de mesa, y junto con ello, durante esta misma jornada comenzó la veda que prohíbe el acceso público a las encuestas electorales.

Bajo este contexto, la última versión de la encuesta de Panel Ciudadano UDD arrojó que la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se impondría sobre el resto de candidatos oficialistas en los comicios. La ex ministra del Trabajo se posicionó en el primer puesto con el 40% de las preferencias, mientras que la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD) quedó relegada al segundo lugar con el 34% de intención de voto.

De acuerdo al estudio, Jara mantuvo una tendencia ascendente con respecto a las últimas dos mediciones. De hecho, desde el 1 de mayo aumentó 13 puntos. En contraparte, la ex ministra del interior, quien ha liderado casi todo el período previo a las Primarias, bajó del 39% al 34% de las preferencias.

Jeannette Jara abordó su alza en las encuestas a dos semanas de las primarias oficialistas

Ante estos favorables resultados en los sondeos de opinión, Jeannette Jara expresó: “Siento mucho cariño de la gente en la calle y hoy, además, en la constitución de este comando que me alegra mucho, porque si alguien quiere conducir el país debe ser una conducción que sea amplia y que tenga la capacidad de unir a distintos sectores de la centro izquierda que tenemos un tronco común”.

En este sentido, la carta del PC recalcó: “Creo que hay mucho cariño en esto, harta convicción también puesta y hartos reconocimientos al trabajo que hemos desarrollado a lo largo de los años”.

Pese a ello, la ex secretaria de Estado aseguró que “no me pierdo. Esto se va a definir el 29 de junio y no se nos pueden, a ninguno de los candidatos, subir los humos a la cabeza: nadie se puede dar por vencedor ni por vencido, porque esto lo va a decir la ciudadanía”.