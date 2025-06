INFORME COMPLETO – Pagos duplicados e irregularidades en rendiciones y sueldos: las graves faltas que acusa Contraloría a la administración de Orrego

Un demoledor informe de la Contraloría —al cual EL DÍNAMO tuvo acceso— apunta a la gobernación metropolitana liderada por Claudio Orrego debido una serie de irregularidades en la administración de recursos del GORE.

En concreto, el ente fiscalizador detectó duplicidad y triplicidad de rendiciones; inexistencia o deficiencia de documentación en millonarias rendiciones; irregularidades en el pago de remuneraciones; falta de control contable y bancario; y gasto público sin justificación adecuada.

El informe, fechado el 25 de mayo y que hasta el momento no era público, se refiere en un primer punto a las rendiciones duplicadas. La investigación de la CGR, sobre este punto, arrojó que “del análisis de la cuenta contable N° 121.06.01.60, denominada Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, se verificó que presenta registros contables duplicados y triplicados, correspondientes a montos de rendiciones aprobadas –cuya anotación en la contabilidad se refleja en los abonos– por un total de $1.848.631.797”.

Sobre esto, la Contraloría fijó las responsabilidades en el “encargado de Contabilidad, la jefatura del Departamento de Finanzas, y la jefatura de División de Administración y Finanzas del GORE RM.

“Esta falta en la supervisión de los registros contables constituye un riesgo financiero, ya que la falta de metodología puede derivar en errores, omisiones o situaciones que puedan afectar los recursos de la entidad fiscalizada”, añade el informe.

El otro resultado de la auditoría es que “se constató que se aprobaron 30 pagos por servicios prestados a honorarios, por la suma de $31.557.094, con cargo a los recursos transferidos por el GORE RM para el funcionamiento de la Corporación, de cuyo análisis se determinó que se encuentran insuficientemente acreditados”.

En ese sentido, la Contraloría apunta en el informe que “no se advierte que el GORE RM haya tenido a la vista al momento de la revisión de las rendiciones, la documentación que logre justificar la real ejecución de dichos gastos, debido a que estas no incluyeron, entre otros, contratos a honorarios e informes de actividades realizadas”.

Además, se cuestiona el uso de $1.296.267 por parte de Orrego para actividades que “no es posible determinar de qué manera dichos desembolsos se relacionan con gastos de funcionamiento de la Corporación”.

En particular, se cuestiona las actividades las actividades desarrolladas por el Gobernador de la Región Metropolitana, consistentes en: cncuentro del Gobernador con universidades y centros culturales; libros y tarjetas de visitas del GORE RM; globos para el día del patrimonio GORE RM y lanyard azul rey gobierno regional.

Irregularidades en viáticos y remuneraciones

Otro de los aspectos importantes que aborda el informe es lo referido al pago de remuneraciones.

En este apartado, dice la auditoría, “se verificó que la Corporación rindió un viático ascendente a $1.573.359, correspondiente a la trabajadora señora Cintia García Valenzuela, por un viaje realizado a Panamá desde el 17 al 23 de junio 2023.”

“Se verificó que la Corporación rindió un viático ascendente a $1.573.359, correspondiente a la trabajadora señora Cintia García Valenzuela, por un viaje realizado a Panamá desde el 17 al 23 de junio 2023”, pago en que “se utilizó la calculadora viático internacional CGR asimilando a la citada trabajadora a un grado del escalafón profesional de los funcionarios del sector público, sin que se adviertan los motivos y otro antecedente que permita determinar por qué se aplicó dicho método de cálculo”.

Sobre los sueldos, se hace mención a que “se detectó que la Corporación realizó a partir de diciembre de 2023, un reajuste de las remuneraciones de los trabajadores mencionados en el anexo N° 5, que totalizaron $3.113.283. Este reajuste se basó en la Ley de Reajuste del Sector Público del año 2023”.

Sin embargo, “estos trabajadores no ostentan la calidad de funcionarios públicos y, en segundo lugar, sus contratos de trabajo no contemplan la posibilidad de dicho reajuste, aspecto que no se encuentra establecido en los anexos o modificaciones de los mismos”.

Lee acá el informe completo: