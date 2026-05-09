El nuevo ranking de Cristian Garin tras ser eliminado en Masters de Roma y cómo buscará evitar su caída

Cristian Garin luchó hasta el final y se despidió del Foro Itálico tras ser eliminado a manos del español Davidovich Fokina.

Cristian Garin (104°) luchó, pero no pudo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°) y dijo adiós al Masters 1000 de Roma.

La segunda raqueta nacional cayó ante el europeo por 7-6(2) y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 56 minutos.

De esta forma, el Foro Itálico se queda sin chilenos en el cuadro principal, luego de que ayer quedara eliminado Alejandro Tabilo tras caer frente a Francisco Cerúndolo.

La primera manga, Garin presentó un servicio sólido, y debido a que ninguno logró un quiebre, la definición se estiró al tiebreak. Allí, el español sacó diferencias y se impuso por 7-2.

En el segundo set, Davidovich Fokina quebró de entrada el saque a Gago, quien posteriormente tuvo cinco puntos de break, los cuales finalmente no materializó.

Finalmente, el 23° del mundo se llevó la victoria sobre el nacional y se instaló en la tercera ronda del Masters de Roma.

El nuevo ranking de Cristian Garin tras su paso por el Masters de Roma

Con esta derrota y pese a su gran participación en Roma viniendo de la qualy, Cristian Garin figura en el puesto 113° del ranking en vivo. Esto, debido a que solamente pudo defender 50 de los 100 puntos ATP que consiguió la temporada pasada en el Challenger de Oerias, donde se coronó campeón.

Ahora, el próximo desafío de Gago será precisamente el torneo portugués, con el fin de recuperar las unidades que está perdiendo de momento y no sufrir un descenso en el ranking mundial.